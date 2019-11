José Mourinho nieuwe coach Tottenham Hotspur

José Mourinho is de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. Dat heeft de Londense club woensdag bekendgemaakt. Mourinho volgt de Argentijn Mauricio Pochettino op, die dinsdag vanwege slechte resultaten werd ontslagen.

De Portugees Mourinho, die in Engeland eerder trainer was van Chelsea (verdeeld over twee termijnen) en Manchester United, tekent een contract tot de zomer van 2023. Voorzitter Daniel Levy van Tottenham Hotspur noemde de nieuwe trainer „een groot tacticus”. Volgens hem zal Mourinho de club „nieuwe energie geven en het geloof bij de spelers terugbrengen”. Tottenham Hotspur staat na twaalf wedstrijden op een teleurstellende veertiende plaats in de Engelse Premier League.

De 47-jarige Pochettino werd in mei 2014 aangesteld als trainer van Tottenham Hotspur. Zijn beste prestatie haalde hij vorig seizoen met zijn team. Toen bereikten The Spurs de finale van de Champions League, na een miraculeuze overwinning op Ajax in de return van de halve finales. De finale werd met 2-0 verloren van Liverpool. Pochettino eindigde in de vijf seizoenen dat hij Tottenham Hotspur onder zijn leiding had altijd in de top-5 van de Premier League.

De 56-jarige Mourinho werd in december vorig jaar ontslagen door Manchester United. Sindsdien zat hij zonder club. Eerder was hij trainer van Real Madrid, Internazionale en FC Porto. Met die laatste twee clubs won hij de Champions League. Met FC Porto won hij in het seizoen 2002-2003 ook de UEFA Cup, de voorloper van de huidige Europa League.

De eerstvolgende wedstrijd van The Spurs staat voor zaterdag gepland. Dan spelen de Londenaren een stadsderby tegen West Ham United.