Is de eindstrijd in Hongkong begonnen?

Hongkong is veranderd in een slagveld. Protestanten, verschanst in een universiteit en omsingeld door politie, gebruiken middeleeuwse tactieken. Ze vechten met pijl en boog, speren, katapulten - terwijl de politie traangas schiet. Dialoog lijkt verder weg dan ooit. Terwijl alleen praten, zo ziet correspondent Garrie van Pinxteren, deze spiraal kan doorbreken.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Garrie van Pinxteren

Montage: Jan Paul de Bondt