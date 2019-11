Ineens gaan overal sardientjes de straat op in Italië

Overal in Italië gaan ineens „sardientjes’’ de straat op. Pas nog in Bologna en Modena, donderdag in Sorrento, binnenkort in Reggio Emilia, Milaan, Turijn, Rome, Florence.

‘Sardientjes’ is de naam die vier bevriende dertigers uit Bologna hebben bedacht die wilden laten zien dat veel Italianen de buik vol hebben van de haatzaaierij tegen buitenlanders waarmee Matteo Salvini populair is geworden. Doe mee aan „de eerste waterrevolutie uit de geschiedenis” schreven de vier op Facebook.

De directe aanleiding is een bezoek van Salvini aan Bologna, vorige week donderdag. De leider van de rechts-nationalistische Lega reist al weken door de regio Emilia Romagna, dé rode regio van Italië, in de hoop op winst bij de regionale verkiezingen in januari. Salvini had het Paladozza afgehuurd, een sportpaleis waar tegen de zesduizend mensen in kunnen. De vier organiseerden een flashmob om in ieder geval met meer te zijn – ‘we zullen strak tegen elkaar aan staan, als sardientjes, maar we willen met meer zijn’, was hun oproep. De afspraak: geen partijvlaggen, geen slogans, gewoon laten zien dat je een ander geluid wilt. Het werden er veel meer, twaalf duizend volgens de politie, vijftien duizend volgens andere tellingen.

Het idee van een speels, partijloos protest tegen Salvini slaat aan. Er is al een Facebookgroep ‘Sardientjes van Rome’ en in Sorrento onderstrepen ze de eigen identiteit door niet te spreken van sardientjes, maar van fravagli, een lokale kleine vis.

Salvini doet deze flashmobs af als door linkse partijen geïnspireerde protesten. En gewoontegetrouw reageert hij ook op Facebook. Dat gebeurt met de slogan: ‘Katten voor Salvini’. Op de foto: een kat met een sardientje in zijn bek.