‘Illegale migranten’ reizen steeds vaker in koelcontainers

Een koelcontainer binnensluipen is net zo lastig als er weer uitkomen. Zo bezien hebben de 25 illegale migranten die dinsdagavond uit een koelwagen met vlees werden gehaald, geluk gehad. 23 van hen – de meesten zeggen afkomstig te zijn uit Koeweit of Irak – zonder noemenswaardig letsel, twee zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Het had heel anders kunnen aflopen. Een maand geleden overleefden 39 migranten in een koelcontainer de overtocht naar Engeland niet. Afgelopen zomer waarschuwden de marechaussee en politie NRC al dat ze vaker grote groepen migranten aantroffen in containers op weg naar Engeland. „Tientallen keren”, in twaalf maanden. Groepen van tien tot ruim dertig migranten. Nederland was, volgens de opsporingsdiensten, een schakel geworden in die reis.

Dat illegale migranten graag naar Engeland willen is bekend. Zogenoemde ‘inklimmers’ kunnen daar in het illegale circuit makkelijk geld verdienen. In Nederland en andere Europese landen is dat lastiger. Hier staan bovendien hoge boetes op illegale arbeid en is de controle streng. In Engeland zijn vaak al landgenoten aanwezig en wordt Engels gesproken.

Verstekelingen

Het aantal onderschepte inklimmers nam het afgelopen jaar (licht) toe. Het is niet bekend hoeveel verstekelingen daadwerkelijk Engeland bereiken, maar dát het gebeurt is zeker. Vrachtwagenchauffeurs zien soms migranten uit hun wagen kruipen en de Britse havenpolitie stuit op grote groepen migranten verstopt tussen Nederlands vrachttransport.

Lees ook: Stiekem in de laadbak naar Engeland

In de eerste negen maanden van dit jaar trof de marechaussee 730 mensen aan die vanuit Nederland illegaal het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken. Vorig jaar ging het om ongeveer 740 mensen. Vaak Albanezen, maar ook Afghanen, Irakezen en Eritreeërs.

Het probleem bestaat al jaren, zegt woordvoerder Quinten Snijders van brancheorgananisatie Transport en Logistiek Nederland: „We vrezen dat met de naderende Brexit de problemen toenemen.” De wachttijden nemen dan toe voor vrachtwagens die willen inschepen in een van de Nederlandse havens of die via de tunnel naar Engeland rijden. Langere wachttijden betekent meer risico op inklimmers.

‘Inklimproof’

Vrachtwagens met een laadruimte van zeildoek lopen het meeste risico. Verstekelingen snijden een hoekje uit het doek en plakken dat van binnenuit weer dicht met tape. Transportbedrijven proberen hun wagen ‘inklimproof’ te maken door een geraamte van stevig gaas achter het zeil te spannen, zegt Snijders. „Maar het houdt ze lang niet altijd tegen.”

De laatste tijd verstoppen mensen zich vaker in koelwagens. Op die manier is de kans groter dat ze niet worden geroken door politiehonden. De brancheorganisatie vraagt transportbedrijven de wagens te beveiligen met goede sloten. Koelcontainers worden verzegeld met een plastic pinnetje dat breekt bij het openen, zegt Snijders. „Chauffeurs kunnen die verzegeling checken voordat ze de boot oprijden.”