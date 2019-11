Honderden betogers, duizenden stakers, maar ziekenhuizen bewegen niet

Honderden verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben woensdag om 12.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden. De manifestatie was onderdeel van de eerste landelijke stakingsdag van ziekenhuizen in Nederland.

Ziekenhuizen in heel Nederland werken woensdag in aangepaste zondagsroosters. Bepaalde spoedeisende zorg gaat door. „Uiteraard mag de patiëntveiligheid tijdens de actiedag nooit in het geding komen”, schreef vakbond FNV. Vakbonden eisen meer loon, minder werkdruk en meer waardering voor de zorgverlening in de ziekenhuizen.

Volgens de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) hebben zeker 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra het werk deels neergelegd. Andere ziekenhuizen staken niet, maar kozen voor „een ludieke actievorm”. Op het Jaarbeursplein hielden stakers een minuut stilte voor de verslechtering van de ziekenhuiszorg.

De zorgverleners staken voor een betere arbeidsovereenkomst. De Cao Ziekenhuizen geldt voor zo’n 200.000 werknemers. Een salarisstijging van 5 procent per jaar is volgens de vakbonden noodzakelijk om de koopkracht van de zorgverleners te behouden. Minder werkdruk zou ook de patiëntenzorg ten goede komen. De vorige cao verliep zeven maanden geleden. Vakbond FBZ noemde eerdere cao-voorstellen van de werkgevers „marginale verbeteringen, maar structurele verslechteringen”.

Melkert: te krappe jas

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), sprak namens de werkgevers de demonstranten op het Jaarbeursplein toe. Vooraf had hij aangegeven dat de ziekenhuizen weinig ruimte hebben om op de looneisen in te gaan. „We zitten in een te krappe jas. Maar misschien zit ergens in de plooien nog wat ruimte.”

Melkert zei verder zich „prima” te kunnen vinden in de looneisen van de vakbonden. „Ik zeg het met jullie mee, 5 procent zou wat mij betreft prima zijn. Maar, zoals voor jullie allemaal geldt, thuis en op het werk, moet dat wel betaald kunnen worden.” De NVZ-voorzitter legde de schuld bij de politiek. Den Haag zou volgens hem meer geld beschikbaar moeten stellen voor de ziekenhuiszorg. Onder luid boegeroep stelde hij voor om weer te gaan onderhandelen.

Verantwoordelijk minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) zei woensdagochtend tegen de NOS gesprekken te voeren met de onderhandelende partijen. Meer geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden zat er niet in. „Ik heb niet een extra portemonnee op tafel liggen, maar ik ben aan het kijken hoe ik partijen samen kan brengen zodat ze elkaar weer aan één tafel treffen.”