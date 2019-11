Pottenbakken, zegt Anne Boeschoten (34), is een van de weinige ambachten waarbij je vingers het gereedschap zijn. En dat is wat het vak zo mooi maakt. „Voor schilderen gebruik je een penseel, voor houtbewerken een beitel.” Ze heeft een eigen atelier in Utrecht waarin ze keramiek maakt – voor particulieren en bijvoorbeeld ook restaurants. Ook geeft ze er lessen als ‘draaidocent’, de gangbare term in de pottenbakwereld.

Boeschoten is ook nog actrice, onder meer in het theater. Dat zijn vaak klussen van een paar maanden. „Het atelier geeft me een fantastische basis. Ik had nooit gedacht dat dit in de kunsten kon.”