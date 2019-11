EU-lidstaten richten Europees netwerk op voor opsporing vermiste personen

Een Amber Alert op een pinautomaat in de Markthal in Rotterdam. Waarschuwingen over ontvoerde of vermiste kinderen via Amber Alerts en Vermist Kind Alerts zijn ook te zien op ongeveer driehonderd pinautomaten in het land. De nieuwe Europese opsporingsorganisatie gaat vooralsnog niet van dit soort waarschuwingen afgeven.

Foto Arie Kievit/ANP