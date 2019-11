Estse parlementsvoorzitter betwist grens met Rusland

De onenigheid van Rusland en Estland over hun gedeelde grens is woensdag verder opgelaaid. Nadat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Estland maandag had opgeroepen haar aanspraak op een deel van het Russische territorium te laten varen, hebben Estse politici dinsdag en woensdag duidelijk gemaakt dat ze hiertoe niet bereid zijn, meldt The Moscow Times. Met name de uitspraak van de voorzitter van het Estse parlement schoot Rusland in het verkeerde keelgat.

Estland is het enige NAVO-land zonder wederzijdse afspraken met Rusland over de precieze grens. De discussie draait om een stuk grondgebied ten oosten van de rivier Narva, dat momenteel in handen is van Rusland maar waar Estland ook zegt aanspraak op te maken. De recente ontwikkelingen geven een indicatie dat dit nog wel even zo blijft. Eerder dit jaar zei de Estse premier, Jüri Ratas, dat het land moest overwegen de grens zoals hij nu is te accepteren. Maar de minister van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat Estland geen afstand kan doen van haar territoriale claims.

De voorzitter van het Estse parlement, Henn Põlluaas, heeft woensdag een felle reactie van Estlands oosterburen uitgelokt door te zeggen dat 5 procent van het grondgebied wordt bezet door Rusland. Het Kremlin noemt de uitspraak woensdag „onacceptabel”, aldus TASS.

De conservatieve politicus Põlluaas (Estse Conservatieve Volkspartij met 19 van de 101 zetels in het parlement) wil dat het Verdrag van Tartu uit 1920 wordt opgevolgd, waar de grondgebiedskwestie onderdeel van is. Met het Verdrag van Tartu, tussen de Sovjet-Unie en Estland, kwam bijna honderd jaar geleden een einde aan de Estse onafhankelijkheidsoorlog. Voor die tijd was Estland een onderdeel van het Russische rijk. Door Esten wordt het verdrag gezien als de geboorteakte van Estland.

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 is de grens tussen Estland en Rusland betwist. Bijna een kwart van de bewoners van Estland is etnisch Russisch. In de Estse gemeente Narva is bijna 90 procent van de inwoners Rus. In het gebied waar Estland aanspraak op wil ligt ook Ivangorod, dat tot 1945 bij Narva hoorde. De zustersteden zijn gescheiden door de rivier Narva, de de-facto grens tussen Estland en Rusland.