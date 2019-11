Einde discussie: Hitlers geboortehuis wordt een politiebureau

Een Hitlerliefhebber die zich met gestrekte rechterarm laat fotograferen voor het geboortehuis van de dictator kan binnenkort onmiddellijk in de kraag worden gevat. In het pand komt namelijk een politiebureau. Dat maakte het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend. Met deze herbestemming komt een einde aan een kwestie die zich jarenlang voortsleepte: moest dit ‘schuldige’ gebouw tegen de grond, of kreeg het een nieuwe kans?

Adolf Hitler werd op 20 april 1889 geboren in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn. De nazi’s kochten zijn geboortehuis in 1938 na de Anschluss van Oostenrijk en maakten er een museum van. Na de Tweede Wereldoorlog was het pand onder meer bibliotheek en schoolgebouw. Als laatste zat er een werkplaats in voor mensen met een handicap. Toen het gebouw in 2011 leeg kwam te staan, barstte de discussie los: wat moest ermee gebeuren?

Om de toekomst van deze beladen plek zelf in de hand te houden, besloot de Oostenrijkse overheid het pand te onteigenen. Na een lange juridische strijd streek de eigenaar 800.000 euro op voor het gebouw.

De gemeente Braunau, die in haar maag zegt te zitten met Hitlertoeristen en neonazi’s die het geboortehuis van de Führer bezoeken, had van tevoren vastgelegd aan welke voorwaarden een nieuwe bestemming moest voldoen: het mocht geen museum worden, het liefst kwam er een overheidsinstantie in en de buitenkant moest flink verbouwd worden. Aan al die wensen wordt met de komst van het politiebureau voldaan.

Wel opvallend in deze kwestie: op de site van de gemeente Braunau biedt de plaatselijke VVV voor 60 euro een toeristische rondleiding aan langs historische plekken in de stad. Eerste stop: het geboortehuis van Adolf Hitler.