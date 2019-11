De Technische Universiteit is in een slagveld veranderd. Demonstranten, gewapend met molotovcocktails, katapulten en pijl- en boog, hebben hoge vuren laten oplaaien voor de ingangen terwijl de politie probeerde de gebouwen te ontruimen. De politie zette onder meer traangas en waterkanonnen in.

Foto Ng Han Guan / AP