Coalitieonderhandelingen in Israël opnieuw vastgelopen

De coalitieonderhandelingen in Israël zijn opnieuw vastgelopen. Eerder lukte het premier Benjamin Natanyahu niet, nu heeft ook oppositieleider Benny Gantz van de partij Kahol Lavan (Blauw-Wit) gezegd dat hij er niet in geslaagd is om een regering te vormen. Dat melden Israëlische media woensdagavond. Daarmee lijkt Israël af te stevenen op nieuwe parlementsverkiezingen, de derde keer in ongeveer een jaar tijd.

Gantz heeft enkele uren voor de deadline om een coalitie te smeden, de opdracht teruggeven aan president Reuven Rivlin. Het parlement heeft nu 21 dagen om een nieuwe formateur aan te stellen. Als dat niet lukt dan komen er automatisch nieuwe verkiezingen binnen negentig dagen. De onderhandelingen blijven vastlopen omdat het politieke landschap in Israël erg versnipperd is. De laatste twee verkiezingen leverden geen grote winnaar op.

Israël ging in april én half september naar de stembus. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het land dat het twee kandidaten niet is gelukt om een regering te vormen. De steun van Avigdor Lieberman van de rechts-nationalistische partij Yisrael Beiteinu is nodig om een eventuele minderheidsregering te vormen. Voormalig Buitenlandminister Lieberman heeft woensdag echter gezegd dat hij niet aan een minderheidsregering wil meewerken.

Beschuldigd van corruptie

Om te regeren is een meerderheid van 61 zetels nodig in de Knesset, het Israëlische parlement. Netanyahu’s Likud-partij won 31 zetels bij de laatste verkiezingen, Gantz’ Blauw-Wit kreeg er 33. Netantyahu hoopt op een vijfde termijn als premier; hij zou onder meer plannen hebben om de premier wettelijke immuniteit te geven.

Als het Netanyahu niet lukt om aan de macht te blijven, dan loopt hij het risico vervolgd te worden voor fraude en corruptie. Er lopen momenteel meerdere zaken tegen hem en de tijd begint te dringen, want in december wordt een uitspraak verwacht in een van die zaken. De premier ontkent alle aantijgingen, volgens hem is er sprake van een politiek proces.