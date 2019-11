De Britse prins Andrew trekt zich grotendeels teru uit het openbare leven en legt zijn taken voor het Britse koninklijk huis tijdelijk neer. Dat meldt de BBC woensdag. Aanleiding is het veelbesproken BBC-interview over onder meer zijn vriendschap met de van grootschalig kindmisbruik beschuldigde Jeffrey Epstein.

Dit bericht wordt aangevuld.