Architecten hebben eerste cao met minimumtarief voor zzp’ers

Voor het eerst is er een cao in werking getreden met een minimumtarief voor zzp’ers. Het gaat om de cao voor architecten. Zelfstandige architecten moeten vanaf nu minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een architect in loondienst krijgt voor hetzelfde soort werk. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft de cao dinsdag bindend verklaard. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte daar in juli al de weg voor vrij.

Zzp’ers krijgen 150 procent van het loon van een werknemer, omdat zij hun eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen moeten betalen. Mogelijk zet de architectenbranche hiermee een nieuwe trend. De vraag is of andere sectoren dit voorbeeld zullen volgen. Ook in veel andere branches werken zzp’ers ‘zij-aan-zij’ met werknemers, oftewel zij doen hetzelfde werk.

De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) stelt in een verklaring dat de bepaling bedoeld is om concurrentie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden tussen zzp’ers en werknemers te voorkomen. „De algemeen verbindende verklaring geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden”, aldus directeur Fred Schoorl.

Zij-aan-zij met werknemers

De architectenbranche probeerde in 2015 ook al een minimumtarief voor zzp’ers in te voeren, maar toen werd dat nog geblokkeerd door de ACM. In juli versoepelde de waakhond echter de kartelregels voor zzp’ers. Zo kwam de ACM met een nieuwe leidraad waarin staat dat het kartelverbod niet geldt voor zelfstandigen die ‘zij-aan-zij’ werken met werknemers. Ook mogen zzp’ers collectief onderhandelen als ze een laag tarief rekenen.

De architectenbranche is nu de eerste die gebruik maakt van de nieuwe regels van de ACM. Vakbond FNV heeft het in een verklaring over „een historisch moment”. „Je ziet: zzp en cao gaan prima samen”, aldus Henk van der Schaft, bestuurder van FNV Zelfstandigen voor de bouw. „Als je maar goede afspraken maakt voor een eerlijk tarief voor zelfstandigen. Wij hopen dat we nu in veel meer cao’s goede afspraken kunnen maken voor zelfstandigen en werknemers die zij aan zij werken.”

Minister Koolmees presenteerde eind vorige maand een wetsvoorstel voor een landelijk minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur. Hoewel het wetsvoorstel bedoeld is om armoede te bestrijden onder zelfstandigen, is er ook veel kritiek op de maatregel, omdat de vraag is of dat bedrag wel voldoende is.

Er zijn meer dan een miljoen zzp’ers in Nederland en dat aantal blijft groeien. Uit cijfers van het CBS blijkt dat zzp’ers relatief vaak in armoede leven. Lage tarieven komen onder meer voor bij post-, maaltijd- en pakketbezorgers, in de journalistiek en in de kunst en cultuursector.