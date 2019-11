Acht doden bij protesten Bolivia, totale dodental stijgt naar 32

Bij gevechten tussen de Boliviaanse politie en sympathisanten van de afgetreden president Evo Morales zijn dinsdag acht mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AFP woensdag. Hiermee loopt het totale dodental van de demonstraties die Bolivia sinds half oktober in de greep houden, op tot 32.

Morales, die inmiddels is gevlucht naar Mexico, riep eerder op woensdag de internationale gemeenschap op het geweld in Bolivia te veroordelen. Volgens de voormalige president worden protesten door veelal inheemse Bolivianen met dermate harde hand neergeslagen, dat er sprake is van genocide.

Evo Morales Ayma La dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya ha provocado 30 muertes y decenas de heridos con represión de la Policía y FFAA. Hago un llamado a la CIDH y a la ONU a denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles

Bolivia is sinds 20 oktober het toneel van grootschalige protesten. Deze begonnen na de presidentsverkiezingen, waarbij de zittende president Morales uit de bus kwam als winnaar. Volgens verschillende internationale organisaties was er echter op grote schaal gefraudeerd ten gunste van de toenmalige president. In reactie hierop braken grootschalige protesten uit. Nadat Morales de steun van de politie en het leger verloor zag hij zich vorige week zondag genoodzaakt af te treden.

Sinds het aftreden van Evo Morales heeft de senator Jeanine Añez zichzelf uitgeroepen tot interim-president, tot grote woede van Morales. Woensdag kondigde zij aan dat ze later die dag verkiezingen zou uitschrijven. Dit is vooralsnog niet gebeurd.