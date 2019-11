‘Aanhouding zakenman in verband met moord op Maltese journalist’

De Maltese politie heeft woensdag Yorgen Fenech, een bekende zakenman in het land, aangehouden in verband met de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Dat melden verschillende Maltese media. Fenech zou geprobeerd hebben het land per jacht te ontvluchten, maar de politie hield zijn boot op de Middellandse Zee tegen. Op grond waarvan Fenech is gearresteerd, is niet bekendgemaakt.

De aanhouding van Fenech, eigenaar van het bedrijf dat een energiecentrale op Malta exploiteert, komt een dag na een eerdere arrestatie in de zaak. Dinsdag zei de politie dat een man was aangehouden die een rol van tussenpersoon zou hebben gehad bij de moord op Caruana Galizia. De Maltese premier Joseph Muscat beloofde hem dat hij niet zou worden vervolgd als hij zou zeggen wie verantwoordelijk is geweest voor de moord.

Caruana Galizia deed onder meer onderzoek naar corruptie binnen de Maltese overheid. Op haar blog Running Commentary onthulde ze haar bevindingen. Ze beschuldigde onder meer het bedrijf 17 Black, dat ingeschreven staat in Dubai en waarvan Fenech eigenaar is, illegale betalingen te hebben gedaan aan Maltese politici.

Panama Papers

Uit gelekte e-mails en financiële documenten die door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten in het onderzoek naar de Panama Papers zijn gepubliceerd, blijkt dat Fenech betrokken was bij de oprichting van twee bedrijven in Panama waarmee premier Muscat geld zou hebben weggesluisd. Ook de vrouw van Muscat zou op die manier hebben geprobeerd belasting te ontwijken.

Premier Muscat klaagde Caruana Galizia in mei 2017 aan wegens smaad. Eerder dat jaar werd haar bankrekening bevroren, nadat de minister van Economische Zaken Christian Cardona vier civiele zaken tegen haar had aangespannen. Caruana Galizia schreef op haar blog dat hij samen met een beleidsmedewerker een bordeel had bezocht tijdens een werkbezoek aan Duitsland.

Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 om het leven door een autobom. In de weken daarvoor deed ze bij de politie aangifte wegens bedreigingen.