VN: vermoedelijk tientallen doden bij protesten in Iran

Bij protesten in Iran zijn de afgelopen dagen vermoedelijk tientallen doden gevallen. Dat heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Hoeveel doden er precies zijn gevallen, is moeilijk last te stellen omdat de Iraanse overheid het internet in het land heeft afgesloten. Journalisten is bovendien verboden foto’s en video’s te maken.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet heeft grote zorgen geuit omdat de Iraanse politie scherp inzet tegen demonstranten. Bij monde van haar woordvoerder spoort Bachelet de Iraanse autoriteiten aan het gebruik van geweld te beperken. Ook roept ze de regering op het internet weer beschikbaar te stellen en het recht op de vrijheid van meningsuiting en vreedzaam protest te waarborgen.

Sinds vier dagen heerst onrust in Iran door een plotselinge stijging van de benzineprijs. In de islamitische republiek heerst een zware recessie als gevolg van de economische sancties die de Verenigde Staten invoerden nadat zij zich eenzijdig terugtrokken uit de Iran-deal. De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, veroordeelde de protesten zondag op de staatstelevisie.