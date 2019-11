Vijftien jaar cel voor ‘kofferbakmoord’ in 2005

Een man uit Brielle heeft dinsdag 15 jaar cel gekregen voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat hij de auto met daarin Van Toledo in brand stak.

Van Toledo werd ‘s nachts in haar huis in het Zuid-Hollandse Oostvoorne overvallen en mishandeld, waarna ze in de kofferbak van haar auto werd gestopt. Het voertuig werd daarna in brand gestoken. Uit de autopsie bleek dat de vrouw toen nog in leven was. De zaak kwam bekend te staan als ‘de kofferbakmoord’. Ook de woning van het slachtoffer was in brand gestoken.

Kort na de moord op Van Toledo kwam Leon van M. als verdachte in beeld, maar hij kon wegens gebrek aan bewijs niet eerder worden veroordeeld. Later werd met behulp van nieuwe onderzoekstechnieken nieuw dna-bewijs tegen Van M. gevonden. Ook meldden nieuwe getuigen zich, zij verklaarden dat Van M. had verteld hoe hij de vrouw had horen gillen. Hij werd in 2017 opnieuw aangehouden. M. heeft altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben.

Justitie had twintig jaar cel tegen de 42-jarige Van M. geëist. Met de straf is rekening gehouden met de tijd waarin Van M. in voorarrest zat. Ook weegt mee dat het om een zogenoemde cold case-zaak gaat.