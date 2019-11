Verdachte op Malta gearresteerd in verband met moordzaak journalist

De Maltese politie heeft donderdag tijdens een inval een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een tussenpersoon te zijn geweest bij de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia in 2017 door een autobom. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van een bron bij de politie.

De man was mogelijk een tussenpersoon en hij zou hebben geholpen bij de aanschaf van het explosief dat bij de aanslag werd gebruikt. Journalist Galizia werd op 16 oktober 2017 vermoord. Ze was vooral bekend van haar blog Running Commentary, waarop ze gevoelige informatie over corrupte politici onthulde.

Lees verder over de moordzaak in dit interview met collega-journalist Caroline Muscat: ‘Ik was beschermd. Zij niet’

De inval donderdag was naar aanleiding van vermeende witwaspraktijken waarbij de man betrokken is, schrijft de Times of Malta. Hij wil een volledig presidentieel pardon afdwingen, voor zowel zijn betrokkenheid bij de witwaspraktijken als bij de moord op de journalist. De man vreest voor zijn veiligheid als hij naar de gevangenis zou worden gestuurd.

De politie op Malta heeft de man de afgelopen dagen ondervraagd en geprobeerd te bevestigen wat hij beweert over de moord. De politie vermoedt dat minstens één of twee andere verdachten betrokken waren, maar er zijn nog geen verdere arrestaties verricht.