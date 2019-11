Twee westerse gijzelaars vrijgelaten in ruil voor Talibanmilitanten

De Afghaanse regering heeft dinsdag gevangen uitgeruild met de Taliban. Drie Talibanstrijders zijn overgebracht naar Qatar waarop in ruil twee westerse gijzelaars zijn overgedragen aan Amerikaanse troepen. Dat schrijft persbureau AFP.

Het gaat om twee academici, de Amerikaan Kevin King en de Australiër Timothy Weeks. Zij zouden in de provincie Zabul zijn overgedragen en vervolgens zijn opgepikt door Amerikaanse helikopters, meldt een politiebron aan het persbureau. De twee doceerden aan de universiteit van Kabul en werden in 2016 ontvoerd.

De drie Talibanstrijders zijn ieder belangrijke militanten. Onder hen is vermoedelijk Anas Haqqani, broer van de leider van het terroristische Haqqani-netwerk, dat is gelieerd aan de Taliban in Afghanistan. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor een bomaanslag in Kabul in 2017 waarbij 150 mensen om het leven kwamen.

De ruil werd vorige week al aangekondigd, maar het was toen nog onduidelijk wanneer deze zou plaatsvinden. Vorige week werd ook gezegd dat Haqqani vrijgelaten zou worden, maar het is nog onduidelijk of dit dinsdag ook is gebeurd. De president van Afghanistan Ashraf Ghani liet weten dat de ruil de weg vrij moet maken voor vredesbesprekingen tussen het land en de terreurgroep.