Twee medewerkers gevangenis aangeklaagd die Epstein bewaakten

Twee gevangenismedewerkers die de van misbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein bewaakten toen hij volgens Amerikaanse autoriteiten in augustus zelfmoord pleegde, zijn dinsdag aangeklaagd. Volgens de openbaar aanklager in New York hebben Toval Noel en Michael Thomas hun plicht verzuimd omdat ze niet de nodige controlerondjes deden, meldt persbureau AP. Het is voor het eerst dat personen zijn aangeklaagd naar aanleiding van de dood van de zakenman.

De twee bewakers van het Metropolitan Correctional Center in New York hadden elk half uur Epstein moeten controleren. In plaats daarvan bleven ze in hun werkruimte zitten en vielen ze zelfs een paar uur in slaap, waardoor de miljardair zelfmoord kon plegen. Epstein werd bijna acht uur niet gecontroleerd. Ook zouden ze gerommeld hebben met gevangenisverslagen om dit te verhullen.

Epstein zat vast voor het misbruik van en de seksuele handel in tientallen tienermeisjes in de staten New York en Florida. De zaak werd wereldnieuws: de zakenman rekende machtige figuren zoals Bill Clinton en prins Andrew tot zijn vrienden, en had eerder om onduidelijke redenen een lage straf gekregen voor vergelijkbare aantijgingen.

De verwachting was dat Epstein in de rechtszaak ook zou kunnen getuigen over bekende namen. Toen Epstein dood werd gevonden in zijn cel, leidde dat tot speculaties dat hij daarom vermoord zou zijn. Dat sloot de openbaar aanklager dinsdag opnieuw uit: uit camerabeelden is gebleken dat niemand in de buurt van Epstein is geweest toen hij zelfmoord pleegde. Eerder concludeerde een arts al dat hij zelf een einde maakte aan zijn leven.

Interview met prins Andrew

Zijn dood was een grote blamage voor het Amerikaanse gevangenisapparaat. Vooral omdat Epstein in juli ook al een keer zelfmoord probeerde te plegen, en daarom extra in de gaten gehouden moest worden. Achteraf werd duidelijk dat de New Yorkse gevangenis kampte met grote personeelstekorten.

Prins Andrew, een van de bekendste vrienden van Epstein die door een van de slachtoffers ook werd beschuldigd van misbruik, gaf afgelopen weekend voor het eerst een interview met de BBC. Daarin betuigde de prins spijt voor zijn voortdurende omgang met de miljardair, nadat die al eerder een keer was veroordeeld, en zei hij het slachtoffer niet te kennen. De poging van Andrew om zijn reputatieschade te beperken, werd achteraf door de Britse pers neergesabeld als een faliekante mislukking.