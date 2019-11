Turkije stuurt twee vrouwelijke Syriëgangers naar Nederland

Twee vrouwen die uit het voormalige strijdgebied van terreurgroep Islamitische Staat naar Turkije zijn gereisd, zijn met twee kinderen door dat land uitgezet naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Een van hen is een 23-jarige Syriëganger wier Nederlandse nationaliteit net was afgenomen. Zij meldde zich eind oktober bij de ambassade in Ankara. De vrouw zou enkele weken voor de Turkse militaire inval in het noorden van Syrië zijn ontsnapt.

De tweede 25-jarige verdachte werd al in 2018 aangehouden in Turkije. De vrouwen werden door Turkije op het vliegtuig gezet en op Schiphol aangehouden. Vrijdag worden beiden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Turkije wil al langer internationale IS-vrouwen terug sturen naar het land van herkomst. Ankara hekelt de Europese passiviteit wat betreft Syriëgangers die vastzitten in Turkije. Het Nederlandse kabinet weigert uitreizigers zelf terug te halen.

