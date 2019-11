Rusland haalt tientallen IS-kinderen uit Irak

Rusland zegt 32 kinderen van IS-leden te hebben opgehaald uit Irak. Dat meldt persbureau AP dinsdag. Ze zijn allemaal in de leeftijd van één tot negen jaar oud. Volgens de Russische kinderombudsman Anna Koeznetsova zouden alle kinderen van wie bekend is dat één van de ouders uit Rusland komt nu zijn teruggehaald.

Op Russische staatstelevisie zijn beelden getoond waarop de kinderen aankomen op de luchthaven Zjoekovski. De kinderen krijgen een medische controle, waarna familieleden hen mee naar huis nemen. In Irak zouden de kinderen in asielcentra of in de gevangenis met hun moeders hebben gezeten.

Lees verder hoe Rusland IS-kinderen terughaalt: IS-kinderen zijn welkom in Rusland

Rusland voert al sinds 2017 een actief terughaalbeleid. Het is de vierde keer dat een groep kinderen uit Irak wordt gehaald. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in totaal 122 IS-kinderen teruggehaald. Naar schatting hebben vierduizend tot vijfduizend Russische inwoners zich aangesloten bij IS in Syrië en Irak.

In Nederland is veel discussie over het ophalen van IS-kinderen. Vorige week bepaalde de rechter dat de Nederlandse staat zich moet inspannen om 56 kinderen van Syriëgangers op te halen. Het kabinet heeft zich daar altijd tegen verzet en is in hoger beroep gegaan.