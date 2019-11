Rotterdam zet minder agenten in bij voetbal en evenementen

Rotterdam is genoodzaakt 20 procent minder politie in te zetten bij voetbalwedstrijden en andere grootschalige of risicovolle evenementen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Wereldhavendagen en de Roparun. Ook zullen wijkagenten één dag per week moeten gaan inspringen om noodhulp te verlenen bij grotere incidenten.

Het zijn nieuwe maatregelen wegens de tekorten bij de politie die de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) dinsdag aankondigt in een brief aan de gemeenteraad.

De landelijke strijd tegen de georganiseerde misdaad vraagt inzet van regionale en lokale politie, onder meer om personen te beveiligen. Het legt druk op de lokale en regionale eenheden, die al kampen met vergrijzing terwijl veel aspirant-agenten nog moeten worden opgeleid voordat ze inzetbaar zijn.

Eind vorige maand luidden de regioburgemeesters al de noodklok in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) waarin ze vroegen om structurele

maatregelen. De minister antwoordde vorige week dat extra capaciteit niet zomaar is geregeld en politie-eenheden „ongemakkelijke keuzes” zullen moeten maken.

Maatregelen

In reactie op het antwoord van Grapperhaus kondigt burgemeester Aboutaleb nu een aantal maatregelen aan, die nog verder uitgewerkt worden. Nieuwe aanvragen voor publieksevenementen voor volgend jaar zomer die politie-inzet vergen zal de gemeente niet „honoreren”.

Ook wil de burgemeester gemaakte lokale afspraken over politie-inzet gaan „heroverwegen”.

Lees ook over de personele problemen bij de politie: ‘Strijd tegen drugsmaffia holt politie in regio uit’

De inzetbaarheid van de politie-eenheid Rotterdam is sinds 2016 gekrompen met ongeveer 500 voltijds banen, staat in de brief. De tekorten zullen naar verwachting de komende twee jaar nog „iets verder oplopen” en vanaf 2022 zal de capaciteit door de instroom van nieuwe agenten langzaam verbeteren.