‘Red de Participatiewet’

De Tweede Kamer wil snel met staatssecretaris Tamarah van Ark (Sociale Zaken, VVD) in debat over de Participatiewet. Het SCP velde dinsdag een hard oordeel over deze wet, die vijf jaar geleden werd ingevoerd. Het doel was om langdurig werklozen en mensen met een handicap aan het werk te helpen, liefst bij gewone werkgevers. Maar dat is niet gelukt en volgens het SCP moet er nog veel gebeuren wil de wet een succes worden. Het kabinet komt later deze week met een reactie.

De VVD denkt dat de uitvoering van de wet kan worden verbeterd. „We moeten het voor werkgevers bijvoorbeeld eenvoudiger maken om de doelgroep in dienst te nemen”, zegt Chantal Nijkerken-De Haan. De SP wil, net als de vakcentrales FNV en CNV, dat de sociale werkvoorziening in ere wordt hersteld. „Het was, zoals wij al vreesden, een illusie dat mensen met een beperking in gewone bedrijven zouden gaan werken”, zegt Jasper van Dijk (SP). „In de praktijk zien we dat die mensen nu vaker thuiszitten.”

CDA en PvdA willen niet terug naar de sociale werkplaatsen oude stijl, maar ze willen wel de kennis en kunde behouden die daar was. Gijs van Dijk (PvdA) spreekt van „versie 2.0: een plek die begeleiding op maat biedt aan zowel de doelgroep als werkgevers”. GroenLinks wil een „werkloket” waar werkgevers hun vacatures kunnen melden voor de doelgroep.

Gerwin de Vries directeur grafisch bedrijf Zalsman, vestiging Kampen. „In 2012 zijn we een samenwerking aangegaan met de drukkerij van de sociale werkplaats in Kampen. Inmiddels zijn van de 130 mensen die bij ons werken, twintig gedetacheerd vanuit een sociale werkplaats. Tien reïntegreren vanuit een situatie van ziekteverzuim of bijstand. En vijf hebben een Wajong-achtergrond en hebben nu een contract bij ons. En we hebben nog tien werkervaringsplekken, bijvoorbeeld voor statushouders.” „Sinds de invoering van de Participatiewet gaan de dingen een stuk trager. Gemeenten kregen opeens een grotere verantwoordelijkheid en het moest allemaal ook goedkoper. Dus ambtenaren en jobcoaches die voor de gemeenten werken hebben teveel hooi op hun vork. Het is allemaal ook erg ingewikkeld: je hebt de gemeente zelf, ‘werkgeversservicepunten’ met daarin meerdere gemeenten en het UWV, en reïntegratiebedrijven. En per gemeente zijn de regels ook nog eens verschillend. Veel bedrijven haken vanwege die bureaucratie af. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we veel meer zelf moeten doen, zoals bijvoorbeeld de begeleiding. Ik heb een opleiding tot jobcoach gevolgd om de wereld te leren kennen.” „Ik zou ook graag zelf in de kaartenbakken van het UWV willen kijken naar sollicitanten, maar dat is wettelijk niet mogelijk. Er is ook veel rompslomp. Zo moeten wij bij elke Wajonger elk jaar opnieuw de aanvraag doen voor interne jobcoaching. Dat zou veel sneller kunnen gaan.” „Onze ervaring: investeren in mensen loont, ook commercieel. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort. Elke collega krijgt bedrijfskleding, iedereen is welkom op personeelsfeestjes. Mensen blijven regelmatig plakken, nadat ze een tijdelijke plek hebben gehad. Iemand die eerst enveloppen vouwde, is daarna aan de drukmachine geko men. Hij kan geweldig drukken, maar heeft moeite met tellen. Daar helpt het team hem bij. Er is een hele hoop onbenut potentieel.”