Rebels Vandebron komt in handen marktleider Essent

Energieaanbieder Vandebron wordt met zijn bijna 200.000 klanten overgenomen door Essent. De marktleider in Nederland hoopt op deze manier nieuwe, „diep groene” klanten aan te trekken. Het energieplatform Vandebron heeft zich altijd afgezet tegen de grote energiebedrijven maar is niet bang voor verlies van geloofwaardigheid. „Wij gaan nu onderdeel uitmaken van een concern dat echt in ons gelooft”, zegt Matthijs Guichelaar, een van de oprichters van Vandebron.

De twee bedrijven hebben de overname dinsdag bekendgemaakt. Zij waren al maanden in gesprek met elkaar. „Wij denken dat er in Nederland 700.000 tot 900.000 – zoals wij dat noemen – diep groene consumenten zijn. Via Vandebron kunnen we die klanten, die bewust willen weten waar hun stroom vandaan komt, gaan bedienen”, zegt bestuursvoorzitter Patrick Lammers van Essent.

Over de overnameprijs zijn geen mededelingen gedaan. Vandebron leed sinds zijn oprichting in 2013 fikse verliezen en heeft een negatief eigen vermogen, maar volgens Guichelaar wordt 2019 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat. „En volgend jaar realiseren we ook nettowinst.” Net als in 2017 bedroeg het verlies vorig jaar ruim 11 miljoen euro, op een omzet (in 2018) van 70 miljoen.

Volgens Guichelaar staan de financiële resultaten los van de overname door Essent. „Je ziet nu een snelle ommezwaai bij ons. Je neemt in deze sector direct alle kosten bij de werving van klanten, in de daaropvolgende jaren komen pas de inkomsten.”

Een van de aandeelhouders, Dutch Greentech Fund, wilde afscheid nemen van Vandebron. Dat was al wat langer geleden afgesproken en was de aanleiding om te kijken naar een gedeeltelijke of volledige overname. Guichelaar heeft samen met mededirecteur Aart van Veller de meerderheid van de aandelen. Ook Triodos en de familie Pon hebben een belang.

Afwijkend bedrijfsmodel

Dat Vandebron als kleine speler – 300 werknemers – op de Nederlandse energiemarkt verlies leed, is niet uitzonderlijk. Een onderzoek van de Consumentenbond liet onlangs zien dat het aantal stroomaanbieders in vijf jaar van 41 tot 58 is gestegen. Daar komt bij dat er elk jaar minder stroom en gas wordt verbruikt. De consumentenorganisatie analyseerde de resultaten van dertig aanbieders en zag dat er tien met „diep rode” cijfers kampten.

„Je moet een bepaalde schaal hebben om winst te kunnen maken”, zegt Guichelaar van Vandebron. „Vanaf 100.000 klanten is een gezond rendement mogelijk. Maar de Nederlandse stroommarkt is inderdaad volwassen met veel aanbieders.” Vorig jaar gingen kort na elkaar Energieflex en Robin Energie failliet. De drie grootste energiebedrijven – Essent, Vattenfall (Nuon) en Eneco – zijn wel flink winstgevend.

Graphic Studio NRC

Vandebron heeft een afwijkend bedrijfsmodel. Als platform wil het producenten en consumenten bij elkaar brengen en rekent daarvoor een vaste vergoeding. De consument weet op deze manier van wie hij de stroom betrekt. Guichelaar stelde vijf jaar geleden dat juist grote aanbieders als Essent en Nuon „een schadelijk systeem” hanteerden. Zij floreerden volgens hem door zoveel mogelijk geld aan klanten te vragen en zo weinig mogelijk aan producenten te geven. „We hebben altijd gezegd dat je dat systeem alleen van onderen af, dus met nieuwe spelers, kan veranderen.

Dat is ook precies wat we bij Essent blijven doen”, zegt Guichelaar. „Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een grote verandering doorgemaakt en laat nu transparanter zien waar de groene stroom vandaan komt.” Essent maakte tot 2016 onderdeel uit van energieproducent RWE en is sinds dit najaar onderdeel van Eon.

Essent-directeur Lammers ziet niet snel gebeuren dat het bedrijf zelf ook een platform gaat aanbieden voor particulieren. „Dat is niet zo eenvoudig. Je doet dat toch voor een specifieke groep klanten die echt wil weten waar hun stroom vandaan komt. Zij kunnen terecht bij Vandebron dat een zelfstandige positie binnen het concern houdt.” Over de winstdoelstellingen van de nieuwe acquisitie houdt Lammers zich op de vlakte.

Beide bedrijven ambiëren een serieuze rol te spelen in de energietransitie. Essent, goed voor 2,5 miljoen klanten, zegt jaarlijks ruim 20.000 huishoudens te isoleren en te verduurzamen. „Als Vandebron misten wij de mogelijkheid om zelf energiebesparing bij klanten te realiseren. En dat is een belangrijk onderdeel van de energietransitie”, aldus Guichelaar. „Nu kunnen wij ook isolatie en zonnepanelen aanbieden, zonder gebruik te hoeven maken van andere bedrijven.”

