Opnieuw grote groep Moldaviërs aangetroffen bij Ter Apel

De marechaussee heeft dinsdag een touringcar onderschept met aan boord 65 Moldaviërs. Zij waren vermoedelijk op weg naar het asielzoekerscentrum van Ter Apel. De marechaussee heeft de 57-jarige chauffeur en de 50-jarige bijrijder aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

De bus stond op ongeveer een halve kilometer van het centrum geparkeerd. Werknemers van het asielzoekerscentrum schakelden de marechaussee in toen zij ongeveer twintig passagiers het terrein op zagen lopen. Zij konden geen papieren laten zien waaruit bleek dat ze legaal de grens waren overgestoken. Dat gold ook voor de andere passagiers in de bus. De groep heeft inmiddels asiel aangevraagd. Onder hen zijn ook kinderen.

Het is de tweede keer in een week tijd dat een grote groep Moldaviërs bij Ter Apel aankomt. Vorige week werd bij het asielzoekerscentrum een busje aangehouden met negentien Moldavische passagiers aan boord. In het busje zaten ook negen kinderen. Volgens de marechaussee was het voertuig maar geschikt voor zes passagiers. De twintigjarige chauffeur werd aangehouden, eveneens op verdenking van mensensmokkel.

Eerder in november maakte justitie bekend een Moldavisch smokkelnetwerk op het spoor te zijn. Het Openbaar Ministerie kwam achter het bestaan van het netwerk nadat begin dit jaar vier Moldavische smokkelaars werden aangehouden. De route loopt mogelijk via Duitsland.