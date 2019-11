Opnieuw drie jongens opgepakt in zaak Grindr-beroving Bilthoven

In de zaak rond een beroving in Bilthoven waarbij het slachtoffer via de homo-datingapp Grindr in de val werd gelokt, heeft de politie dinsdag opnieuw drie arrestaties verricht. Het gaat om een 15-jarige jongen en twee 17-jarige jongens. In totaal zitten nu zes verdachten vast, want eerder deze week pakte de politie al drie 17-jarige jongens op.

Het 47-jarige slachtoffer had op 16 augustus via Grindr een afspraak gemaakt met een andere man. Hij trof zijn date op de afgesproken plek in het westen van Bilthoven, waarna ze samen het bos in liepen. Daar kwamen uit de bosjes opeens vijf jongens tevoorschijn met bivakmutsen en een honkbalknuppel. De date van het slachtoffer haalde een pistool tevoorschijn. Het zestal mishandelde de man en dwong hem zijn telefoon en bankpas af te staan en zijn pincode te vertellen.

De politie vermoedt dat de daders een dag eerder ook hebben toegeslagen. Een getuige sprak ’s avonds een man die uit het bos was komen rennen, en in paniek vertelde dat hij was aangevallen door jongens met bivakmutsen. De identiteit van dit andere slachtoffer is onbekend. De politie is nog op zoek naar de man, die waarschijnlijk rond de achttien jaar oud is. Dat er nu zes verdachten vastzitten, is volgens de politie vooral te danken aan tips die binnenkwamen nadat de zaak aan bod was gekomen in Opsporing Verzocht.

‘Pedojagers’

Het is niet voor het eerst dat Grindr-afspraakjes worden gebruikt als valstrik. Vorig jaar werd in Dordrecht een man mishandeld die dacht dat hij via de app een date had geregeld. Een andere man kon ontkomen. De politie pakte dertien verdachten op, die uiteindelijk voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen kregen opgelegd.

Volgens de rechtbank was er in de Dordtse zaak geen sprake van homohaat: de mishandelaars hadden het niet speciaal voorzien op homo’s, maar wel op vermeende pedoseksuelen. Ze hadden op Grindr een nepprofiel aangemaakt van een minderjarige jongen, waarmee ze hun slachtoffers benaderden. De dader zochten specifiek naar dertigplussers, schreven ze naar elkaar, zodat duidelijk was dat ze ‘pedojagers’ waren.