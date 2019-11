Op vakantie naar Syrië? Russen kunnen al boeken

Reislustige Russen die Syrië willen ontdekken, kunnen sinds kort terecht bij ‘Mirakel’. Het Moskouse reisbureau biedt vanaf maart volgend jaar volledig verzorgde reizen aan naar het door oorlog verwoeste land. De achtdaagse Mirakel-tour wordt aangeboden onder de noemer ‘Legendes van het Midden-Oosten.

De reis gaat, aldus de advertentie, per vliegtuig van Moskou naar Beiroet, vanwaar een niet nader toegelichte ‘transfer’ naar de Syrische hoofdstad Damascus plaatsvindt. Een visum zou voor 35 dollar aan de Syrische grens worden geregeld. Overnacht wordt in 4- en 5-sterren hotels. De reis wordt aangeboden in samenwerking met ‘Syrische partners’.

Maar er is iets vreemds aan de hand met de advertentie. Nergens rept de reisorganisatie van de oorlog die Syrië de afgelopen acht jaar in puin heeft gelegd, noch van de terreurdreiging als gevolg waarvan ook in Rusland een negatief resiadvies geldt.

‘Best bewaard monument’

Zo wordt het beroemde 11-eeuwse kasteel Krak des Chevaliers omschreven als „een van de best bewaarde monumenten uit de tijd van de Kruisridders”. Dat het kasteel in 2015 zeer ernstig werd beschadigd – de Russische staatstelevisie meldde in 2015 dat het zich „op de rand van verwoesting” bevond – blijft onvermeld.

Over de middeleeuwse citadel van Aleppo schrijft de organisatie wel dat deze in 2000 werd gerestaureerd, maar niet dat deze de afgelopen jaren grondig werd verwoest. De kleurige foto’s op de website stammen allemaal duidelijk van voor de oorlog. „Dat klopt, het is nog niet af, die tekst moet nog bijgewerkt met die informatie”, legt Mirakel-medewerker Viktor Komin desgevraagd uit.

Hoewel hij geen stormloop verwacht, heeft zijn organisatie tóch concurrentie te duchten. Reisbureau Kilimanjaro uit Moskou liet aan dagblad Kommersant weten ook reizen aan te bieden. Vijftig toeristen zouden Syrië al hebben bezocht.