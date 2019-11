‘Nog twee aanhoudingen in onderzoek naar moord Wiersum’

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum zijn nog twee aanhoudingen verricht. Dat meldt het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond. Verder zijn er nog geen details bekendgemaakt. De politie was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Twee weken na de moord werd al een verdachte aangehouden. Het is niet duidelijk op wat voor manier die man betrokken was bij de aanslag.

De weken voor zijn dood werd Wiersum al geobserveerd door criminelen. Waarschijnlijk werden drie auto’s gebruikt door de daders. De schutter zou met een bestuurder in een witte Opel Combo zijn weggereden na de liquidatie, bleek uit beelden van camera’s uit de omgeving.

Wiersum (44) werd in september voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij, die meewerkt in het onderzoek naar het netwerk van ‘s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi. Mogelijk heeft de liquidatie daarmee te maken, eerder werd al de broer van B. vermoord.

Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond wordt verder aandacht besteed aan de zaak. Vorige week gebeurde dat ook.

