Niet drinken in januari? Dat is onbespreekbaar voor president Emmanuel Macron

Een beetje Franse president drinkt wijn. Jacques Chirac nam weliswaar liever bier en Nicolas Sarkozy was geheelonthouder, maar Emmanuel Macron laat geen gelegenheid onbenut om de economisch belangrijke wijnsector te promoten. Hij drinkt zowel bij de lunch als bij het diner, zei hij vorig jaar. „Twee glazen, dat gaat nog.” Er zijn best alcoholproblemen in Frankrijk, maar die hangen volgens hem samen met bier of sterke drank.

Hij blijkt rolvast. Al maanden werkt zijn ministerie van Volksgezondheid aan een campagne om na de voor de lever uitputtende decemberdagen in navolging van het Verenigd Koninkrijk een alcoholloze januari te bevorderen. Tijdens deze ‘Dry January’, of Janvier Sec, zouden mensen op vrijwillige basis de fles kunnen laten staan, voor hun gezondheid en om bewustwording te creëren over alcoholgebruik en de plek van drank in de samenleving. Voor de campagne is 600.000 euro beschikbaar gesteld uit een preventiebudget.

‘Slecht idee’

Maar de president wil er niet aan. Tijdens een lunch in Epernay, middenin de champagneregio, zou hij vorige week aan verantwoordelijken van de sector hebben overgebracht dat hij het een „slecht idee” vindt. Dat nieuws werd, met volle instemming, naar buiten gebracht door voorzitter Maxime Toubart van de belangengroep van champagneboeren en is niet door het Élysée tegengesproken.

„De president heeft ons laten weten dat er geen Janvier Sec komt”, zei hij na de lunch tegen vakblad Vitisphere. De sector zegt te strijden voor „verantwoordelijk alcoholgebruik gedurende twaalf maanden van het jaar”, maar heeft het moeilijk doordat minder pesticides gebruikt mogen worden en door nieuwe importheffingen van de VS. „We worden opnieuw door de anti-alcohollobby gestigmatiseerd”, meent woordvoerder Christophe Chateau van de bond van wijnboeren uit de Bordeaux-regio.

Parlementslid Benoît Simian van Macrons partij LREM verbaasde zich tegenover de krant Sud Ouest over de maand die voor de campagne gekozen is. Januari is volgens hem „cruciaal” voor wijnboeren vanwege de nieuwjaarsborrels. Die duren in Frankrijk tot het eind van de maand. Vooral in overheidskringen is het heel gebruikelijk dat dan rond lunchtijd champagne geschonken wordt. „Ik kan me niet voorstellen dat ik bij die gelegenheden een cola neem.”

Lees ook: Het alcoholgebruik van de Nederlander is flink veranderd.

Maar de gezondheidssector is onaangenaam verrast. Voor verslavingsspecialisten toont Macrons kennelijke veto juist andermaal de macht van de alcohollobby. Een groep artsen heeft op hoge poten een brief aan het Élysée gestuurd om de maand zonder alcohol te redden. „Frankrijk ontkent de omvang van het probleem”, zegt professor Mickael Naassila, voorzitter van de Société Française d’Alcoologie. „Alcohol is een drugs en is kankerverwekkend, maar omdat er grote economische belangen in omgaan, is preventie lastig.”

Hoewel de alcoholconsumptie in Frankrijk sinds de jaren zestig scherp gedaald is, behoren de Fransen nog altijd tot de grootste drinkers van West-Europa – met alle problemen voor de publieke gezondheid van dien. Na Italië is Frankrijk de grootste wijnproducent van de wereld. Wijn is deel van het Franse „cultuurgoed”, menen lobbyisten. Dat de druk om te drinken groot is bleek deze week uit een verhaal in de krant Le Parisien. Daarin kwamen werknemers van multinational Pernod Ricard aan het woord die klaagden dat ze gedwongen werden op het werk alcohol te drinken. Het bedrijf ontkent dat.