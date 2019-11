Meer vrouwen economisch zelfstandig, verschil met mannen kleiner

Ruim 62 procent van de Nederlandse vrouwen verdiende vorig jaar genoeg om zichzelf te kunnen onderhouden. Dat is bijna zes procent meer dan in 2011, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag op basis van cijfers van de Emancipatiemonitor.

De stijging is volgens het CBS grotendeels toe te schrijven aan de ontwikkeling dat vrouwen na de geboorte van hun eerste kind vaker evenveel uren werken als daarvoor. Hierdoor blijven zij economisch zelfstandig. Ook zijn meer samenwonende vrouwen zonder (thuiswonende) kinderen blijven werken naarmate zij ouder werden.

Onder de mannen ligt het percentage economisch zelfstandigen een stuk hoger. In 2011 kon 78,9 procent van de Nederlandse mannen zichzelf financieel onderhouden, vorig jaar was dat 80,5 procent. Het verschil komt volgens het CBS vooral doordat de meeste mannen fulltime werken, terwijl het grootste deel van de vrouwen parttime werkt.

960 euro per maand

Iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als hij of zij maandelijks minimaal een bedrag binnenkrijgt dat even hoog is als de bijstandsuitkering voor een alleenstaande. In 2018 lag deze grens op 960 euro netto per maand. Van mensen die níet economisch zelfstandig zijn, ontvangt ruim 53 procent een uitkering of pensioen. Ruim 30 procent werkt, iets meer dan 15 procent heeft helemaal geen eigen inkomen.

Tijdens de economische crisis nam het aantal economisch zelfstandige mannen licht af, terwijl het percentage onder vrouwen ongeveer gelijk bleef. Dit komt volgens het CBS doordat mannen vaker in sectoren werken die „gevoelig zijn voor economische ontwikkelingen”, zoals de bouw. Sinds 2013 neemt het aantal economisch zelfstandigen onder beide seksen ieder jaar toe.

Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is echter nog altijd groot. Het doorsnee jaarinkomen van de Nederlandse man was vorig jaar 50.000 euro bruto, bij vrouwen was dit 31.000 euro. Uit onderzoek van het tijdschrift Intermediair in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit bleek eerder deze week dat de kloof bij hogeropgeleiden groter is dan bij lager opgeleiden.

Vrouwen met een hbo-opleiding zouden jaarlijks gemiddeld ruim 40.000 euro bruto verdienen, terwijl mannen met eenzelfde diploma zo’n 8.000 euro meer verdienen. Onder Nederlanders met een universitair diploma is het verschil nog groter: zo’n 46.000 euro voor vrouwen tegenover 58.000 euro voor mannen.