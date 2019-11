Israël zegt vier raketten uit Syrië te hebben onderschept

Het Israëlische leger zegt dat het dinsdag vier raketten heeft onderschept die vanuit Syrië op het noorden van Israël zouden zijn afgevuurd. Dat meldt het leger op Twitter. Even daarvoor ging het waarschuwingsalarm af in de Golanhoogten, dat sinds eind jaren zestig door Israël bezet is. Syrië heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Het is onduidelijk van wie de raketten afkomstig zijn. Op Syrische staatstelevisie werd een halfuur eerder gemeld dat er explosies te horen waren in de buurt van het vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus, maar het is niet bekend of de explosies verband houden met de raketten.

De onderschepping van de raketten volgt een week na bombardement dat vermoedelijk door Israël in Damascus is uitgevoerd. Die aanval zou zijn gericht op Akram al-Ajouri, een belangrijke figuur binnen de Palestijnse Islamitische Jihad. Al-Ajouri overleefde het bombardement, zijn zoon en kleindochter kwamen wel om het leven.

De Golanhoogten werden tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverd door Israël. In 1981 annexeerde Israël het heuvelachtige gebied op Syrië, wat niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. Sinds augustus vorig jaar patrouilleren weer soldaten van de Verenigde Naties in het gebied, nadat zij jaren daarvoor werden teruggeroepen vanwege de oorlog in Syrië.

