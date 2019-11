Het eerste tv-debat tussen Johnson en Corbyn wilde niet echt op gang komen

Als ‘Johnson versus Corbyn’, zoals televisiezender ITV het eerste Britse verkiezingsdebat noemde, echt een bokswedstrijd was, dan werden toeschouwers getrakteerd op twaalf rondes vlug voetenwerk, schijnbewegingen en weinig rake klappen.

Labourleider Jeremy Corbyn en premier Boris Johnson van de Conservatieven herhaalden in aanloop naar 12 december vooral hun vertrouwde oneliners en raakten zelden werkelijk verwikkeld in debat.

In de openingsminuten deed Corbyn het meest zijn best met een tactiek te komen. Hij weet dat Johnson het liefst in abstracte termen praat over de Brexit. Corbyn probeerde zijn alternatieve koers zo concreet mogelijk te maken. „Ik wil eerst drie maanden met de EU over een nieuwe deal onderhandelen en dan zes maanden de tijd nemen om dat resultaat voor te leggen in een goedkeuringsreferendum”, zei Corbyn. De Labour-leider wees erop dat als Johnson zijn zin krijgt, hij „de komende zeven jaar met de Verenigde Staten gaat onderhandelen over een handelsdeal”.

Johnson prees vooral zichzelf

Johnson prees zichzelf veelvuldig voor de Brexit-deal die hij sloot met de EU. Zelfs op de human interestvraag welk boek de twee partijleiders elkaar zouden aanraden voor de kerstdagen, noemde Johnson zijn uittredingsakkoord. Corbyn vond dat Johnson wat meer Charles Dickens moest lezen.

Na de tamme debatten afgelopen zomer, tijdens de race om het partijleiderschap bij de Conservatieven, bleek dinsdagavond weer dat dit soort tv-optredens geen natuurlijk onderdeel uitmaken van de Britse politieke cultuur. Bij Corbyn zat de bril scheef. Johnson had warrig haar. Nee, de strategen bij beide partijen hadden dit treffen niet tot in de puntjes voorbereid.

Uiteindelijk stemmen alle kiezers buiten Islington North (het district van Corbyn) en Uxbridge and South Ruislip (Johnson) op hun lokale kandidaten. De optredens en standpunten van die lokale politici zijn voor veel kiezers de echte gamechangers in aanloop naar de stembusgang half december.