Het Binnenhof ziet de eigen oplossing voor voetbalracisme over het hoofd | Wilders ♥ rechters

Kamer en kabinet willen racisme langs het voetbalveld bestrijden, maar hun eigen invloed zien ze over het hoofd. De VVD wil aan alles een prijskaartje hangen. Slecht nieuws uit decentralisatieland. En, echt waar, lof van Wilders voor een rechtbank.

TRIBUNERACISME: Premier Mark Rutte (VVD) vond het „vreselijk, echt vreselijk”, minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) sprak van „dit kwaad”. Politiek Den Haag reageerde eensgezind geschokt op het racisme dat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira dit weekend op het veld van FC Den Bosch te verduren kreeg. Grapperhaus pleitte daarbij voor puntenaftrek om clubs te bestraffen als fans zich schuldig maken aan racistische uitlatingen. Is de oplossing niet veel simpeler?, vraagt columnist Tom-Jan Meeus zich af. „Beprijs racisme: verbied subsidie aan een club zodra tribuneracisme weer de kop opsteekt.”

ASIELVERTRAGING: Als een vast ritueel kon staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) de Tweede Kamer gisteren vertellen dat de wachttijden voor asielzoekers nog altijd veel te hoog zijn. Officieel duurt een asielprocedure in Nederland acht dagen, maar in de praktijk gaat het soms om wel twee jaar. En dat kost geld: behalve de opvangkosten betaalde de overheid dit jaar al 5,5 miljoen euro aan asielzoekers die vanwege de lange wachttijd naar de rechter stappen. Volgend jaar groeien de kosten zelfs tot 17 miljoen euro, verwacht Broekers-Knol. Het grote probleem is en blijft de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die zorgt voor meer vertraging dan de uitzichtloze ‘veiligelanders’ in azc’s, die VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz onlangs als oorzaak aanwees. Het lukt overigens wel steeds beter criminelen uit die laatste groep terug te sturen, vertellen twee ketenmariniers aan NRC.

SUBSIDIESLURPERS: Het proefballonnetje van de dag kwam gisteren van VVD-Kamerlid Zohair El Yassini. El Yassini kwam gisteren met het voorstel om musea voortaan op hun kaartjes te laten afdrukken hoeveel subsidie ze ontvangen. Dat moet zorgen voor meer draagvlak, want: „Er staat geen boom op het Binnenhof waar we even aan kunnen schudden.” Andere Kamerleden en minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) zagen in het plan weinig anders dan een manier om de cultuursector te beknotten, waarop El Yassini het over een andere boeg gooide. Nee, van álles moet wat hem betreft de prijs worden bijgehouden en aangegeven. Overal, ook op ziekenhuisrekeningen en op billboards langs snelwegen.

JEUGDZORGRAADSEL: Het was een snelle vlucht naar voren, de poging van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) om de jeugdzorg te verbeteren. Iets te snel, blijkt nu. Eerst lanceerde hij zijn hervormingsideeën met een interview in NRC waarin hij de decentralisatie van de jeugdzorg bekritiseerde. Pas daarna werden de gemeenten goed op de hoogte gesteld van zijn plannen. Die reageerden boos, net als gisteren de Tweede Kamer. De Kamerleden kregen vooral de indruk dat „de minister het nog niet weet”, in de woorden van Attje Kuiken (PvdA). Want komt de minister nu wel of niet terug op de decentralisatie? Dat het nu niet goed werkt, daarover is de hele Kamer het eens. Maar volgens veel Kamerleden is iets heel anders nodig dan een nieuwe stelselwijziging: geld.

PARTICIPATIEGEBREK: De jeugdzorg was een van de drie grote decentralisaties waarmee het kabinet-Rutte II allerlei taken overdroeg naar de gemeenten – en en passant miljarden bezuinigden. Ook bij de Participatiewet, die mensen met een uitkering sneller aan het werk moet helpen, hapert het. Méér hulp voor minder geld, was in 2015 het motto. Een verse evaluatie van de wet door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat weinig heel van die droom. Zo ging de wet er veel te vaak van uit dat iedereen met een uitkering kón werken, als maar de geschikte baan werd gevonden. Alleen jonggehandicapten hebben nu vaker een baan, maar hun inkomen ging er juist op achteruit.

WILDERS ♥ RECHTERS: Vol lof over de rechtsstaat hoor je Geert Wilders niet vaak, maar gisteren was dat anders. „Hulde voor deze rechters”, schreef de PVV-leider nadat de Haagse rechtbank de Pakistaan Junaid I. tot tien jaar cel had veroordeeld wegens doodsbedreigingen aan Wilders’ adres – fors hoger dan de eis van het OM.

NIET ZO SNEL: Kan staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst na zijn beloofde schadevergoeding achter zich laten? Het lijkt er niet op. Politici kondigden al nieuwe vragen aan nadat bleek hoe hecht de rol van de top van de fiscus was bij de op hol geslagen fraudejacht. Vandaag laat de advocaat van veel getroffen ouders in NRC weten dat ook zij nog niet klaar zijn met Snel: „Mijn cliënten vinden dat de compensatie hun leed geen recht doet.”

LAAT JE STEM HOREN: De SGP-top mag deze dagen dan kraken onder een enorme generatiekloof, vernieuwing biedt ook kansen. Podcastluisteraars van NRC Haagse Zaken weten dat Lamyae Aharouay onlangs net een wedstrijd uitschreef met als inzet de felbegeerde cd ‘SGP Fractie in concert’, met de zoetgevooisde stemmen van Kees van der Staaij en andere fractieleden, bestemd voor de meest creatieve inzending. De winnaar zal de partij plezieren, want als de SGP een nieuw geluid zoekt, ligt er nu een heuse liedtekst klaar – en het geheel is al op muziek gezet, ingerapt en wel.

QUOTE VAN DE DAG:

„Trek Maxime Verhagen een oranje hesje aan en iedereen wordt wakker.”

Volgens Lodewijk Asscher (PvdA) is een demonstratie op het Malieveld een betere manier voor de cultuursector om draagvlak te krijgen dan een vermelding van subsidies op het entreekaartje.