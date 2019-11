Hallo Mark Rutte. Mag het ook op het werk wat langzamer?

Als ik érgens een bloedhekel aan heb, dan is het wel aan ‘omdenken’. Als ik mensen hoor zeggen dat ik ‘problemen als een kans moet zien’, of dat als je maar positief genoeg denkt, alles vanzelf goed komt, dan word ik woest – wás het leven maar zo eenvoudig.

En toch, verdomd als het niet waar is, was ik het afgelopen week ineens eens met een tweet op het Twitteraccount ‘Voor Positiviteit’, dat in ‘omdenken’ grossiert. Ik las er de oproep om „de rotmaatregel” van premier Rutte, waardoor we straks overdag nog maar 100 mogen rijden in plaats van 130, niet als een straf te zien, maar als een zegen. Als een „mooi moment” dat we moeten „aangrijpen om de snelheid van het leven wat te vertragen, om iets minder te moeten en ons minder druk te maken”. Ik vond het meteen een briljant idee.

Want we hollen ons momenteel toch allemaal suf op het werk en thuis? Wat zou het heerlijk zijn als we het niet alleen op de weg, maar ook in ons leven en op ons werk wat rustiger aan mochten doen.

Dat vonden meer mensen, bleek toen ik er op Twitter en bij mijn collega’s eens naar informeerde – niets dan bijval. Zó veel dat ik dacht: laat ik alle ideeën voor een langzamer leven eens op een rijtje zetten. Wie weet gaat 2019 dan wel de boeken in als het jaar dat we definitief afrekenden met alle stress en haast.

Laten we allereerst eens stoppen met al die honderden procenten ‘commitment’ die je geregeld op LinkedIn tegenkomt, zo opperde een collega. 200 procent, 400 procent, doe eens rustig. Misschien dat dit gewoon weer 100 procent mag worden. In het verlengde daarvan zou je ook aan pantoffels van de zaak kunnen denken, af en toe een pyjamadag op kantoor (inclusief een siësta) en de rest gewoon lekker thuis.

Misschien kunnen we ook eens wat langzamer gaan sporten, vond een andere collega. Ze kon de laatste tijd namelijk geen park meer binnen wandelen, of ze kwam een bootcamp tegen. Vond ze niet echt normaal.

Net als Netflix! Mocht dat ook een tandje minder? Sommige van haar vrienden hingen alleen maar op de bank, terwijl het volgens haar „heel heilzaam kon zijn om niet vier, maar drie of zelfs maar twee uur op een avond series te kijken”.

Een derde collega deed sowieso alles in zijn leven al op halve snelheid, zo mailde hij me, inclusief zijn loopjes op kantoor. Had hij tot nu toe altijd geheim gehouden, maar met Mark Rutte achter zich durfde hij daar nu best voor uit te komen. Als je langzamer loopt, houd je automatisch minder tijd over voor je werk, en voel je je rustiger, zei hij. Hij overwoog binnenkort zelfs naar slow motion over te stappen.

En waarom zouden we dat ook niet op de snelweg doen, vond hij. Waarom 100 en niet 70, of beter nog, 50? Eens even lekker genieten van knooppunt Oudenrijn, je ogen uitkijken op de Van Brienenoord en tot jezelf komen op de A10. En dan een koelbox mee met lekkere kaasjes en wat paté en eens wat vaker stoppen. „Autorijden als een moment van introspectie.” Zitten jullie op te letten, VVD?

Nog beter: ga lopend naar je werk, vond een twitteraar. En als je mazzel hebt, woon je daar zó ver vandaan, dat als je aankomt, je alweer terug mag. Heb je helemaal geen stress meer en ben je nog lekker in beweging ook.

Het bedrijfsnetwerk mag overigens ook wel wat langzamer, vond een andere twitteraar. Dat je steeds even moet wachten tot je werk geladen is – even rust. Of zorg wat vaker voor een stroomstoring – behalve bij de koffieautomaat, dat is nog gezellig ook.

Je kunt ook de tijd wat langzamer laten lopen, vond weer een andere twitteraar. En de klok kan ook best wat vaker een uur terug, zeker in de winter. Dan is het toch al de hele dag donker.

Maar ook ‘minder moeten’ was populair. Dus niet alleen 23 procent minder snel op de weg, maar ook 23 procent minder uren, 23 procent minder vergaderingen, 23 procent minder stuurgroepen en 23 procent minder quick wins – maar dan wel 23 procent méér salaris, om alles een beetje in balans te houden. Er was ook iemand die schreef dat 23 procent minder belasting hem veel rust zou geven. Kijk daar eens naar, Belastingdienst.

Verder werd er gepleit voor minder punten op de horizon, maar méér vergezichten, dingen overschrijven in plaats van kopiëren, samen brood bakken voor de lunch, na de spits pas naar kantoor en geen pressure cookers meer – dat zijn ‘hogedrukvergaderingen’, serieus – maar louter slow cookers.

Er kwamen ook veel suggesties voor minder mailstress (alle mails weggooien, de inbox slechts tweemaal per dag openen), maar dat waren er zó veel, dat daar binnenkort een aparte rubriek over komt. En o ja, een eigen bureau graag. Dat geeft ook veel rust, vonden veel mensen.

Het gevoel dat overheerste? Als wij willen dat het minder hard gaat op ons werk, dan gáát het ook minder hard. Dat het zo makkelijk kon zijn, had eigenlijk niemand zich gerealiseerd.

Voor dat inzicht mogen we Mark Rutte best dankbaar zijn.

Hoe was jouw werkweek? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.