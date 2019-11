EU-Hof kritisch over tuchtrecht Polen, geen uitspraak over onafhankelijkheid

Het Europees Hof van Justitie heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over de tuchtrechtspraak voor Poolse rechters, maar waagt zich niet aan een uitspraak over de onafhankelijkheid daarvan. Het Hof in Luxemburg vindt het aan de Poolse rechters zelf om te onderzoeken of de tuchtrechtspraak in hun land onafhankelijk en partijdig is.

De rechters stapten naar het Europees Hof omdat zij zich zorgen maken over de nieuwe tuchtrechtkamer van het Poolse Hooggerechtshof. Rechters in Polen kunnen sinds 2017 voor een disciplinair tribunaal worden gedaagd. De tuchtrechters worden echter voorgedragen door de Raad voor de Rechtspraak, dat door de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS onder politieke controle is geplaatst. Tientallen rechters die zich kritisch hebben uitgelaten over de veelheid aan juridische hervormingen van hun regering zijn regelmatig onderwerp van disciplinair onderzoek.

Lees ook: ‘Ze proberen elke rechter die op hun pad komt te verpletteren’

Ook de Europese Commissie verzet zich tegen de tuchtrechtspraak in Polen en is naar het Hof gestapt. In deze zaak doet het Hof volgend jaar uitspraak, waarin wel een duidelijk oordeel over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid verwacht wordt. Het Hof van Justitie verbood eerder de Poolse regering met onmiddellijke ingang de pensioenleeftijd van rechters te verlagen, omdat daardoor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het geding kwam. De pensioenmaatregel is door de Poolse regering teruggedraaid.