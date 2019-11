Mijn buurman is kortgeleden gepensioneerd. Hij heeft z’n draai nog niet gevonden. Regelmatig gaat hij naar het buurtcafé. Mijn buurman ontmoet er bekenden en vindt het gezellig.

Door het raam zie ik de buurvrouw aankomen. Ze wenkt me voor koffie bij haar thuis. Leuk, ik ga meteen.

„Is je man er niet?” vraag ik.

Ze duwt me een briefje onder mijn neus. Ik lees het hardop:

„Ik ben naar het café, met een uurtje terug. Zo niet, lees dit briefje dan nog een keer.”

