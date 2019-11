EasyJet gaat CO2-uitstoot van al zijn vluchten compenseren

Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat per direct de CO 2 -uitstoot van zijn vluchten compenseren. Dat heeft de Britse budgetmaatschappij dinsdag bekendgemaakt. EasyJet loopt daarmee vooruit op een mondiaal compensatieprogramma dat vanaf 2021 ingaat.

EasyJet wil zijn CO 2 -uitstoot compenseren door projecten te ondersteunen die te maken hebben met bijvoorbeeld bosbescherming en hernieuwbare energie. De maatschappij verwacht daar in het komende jaar 25 miljoen pond (ruim 29 miljoen euro) voor uit te moeten geven.

Het mondiale compensatieprogramma CORSIA bepaalt dat CO 2 -emissies niet hoger mogen zijn dan het niveau in 2020. Luchtvaartmaatschappijen moeten verdere groei compenseren met investeringen in milieuprojecten die duurzame energie bevorderen of de CO 2 -uitstoot beperken. Landen doen vooralsnog vrijwillig mee, deelname is pas vanaf 2027 verplicht.

Tijdelijke oplossing

Paul Peeters, professor Duurzaam transport en toerisme aan de Hogeschool van Breda, noemt de maatregelen een „dappere stap” voor een kostenbesparende maatschappij als easyJet. Hij wijst er - net als easyJet - wel op dat compensatie slechts een tijdelijke oplossing is, omdat de vliegtuigen CO 2 blijven uitstoten. Ook wijst Peeters op de twijfels die bestaan over de effectiviteit van compensatie. „Het gaat in ieder geval verder dan welke andere maatschappij zelfs maar overweegt.”

Milieuorganisatie Greenpeace laat in een reactie aan NRC weten dat het goed is dat easyJet zich verantwoordelijk voelt voor de klimaatcrisis, maar dat compensatie geen oplossing omdat dit niet leidt tot klimaatneutrale vluchten. „Ondertussen zou easyJet ook kunnen schrappen in het aantal korte vluchten, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Londen en hiervoor vervangende treinreizen aanbieden.”