BookSpot Literatuurprijs stopt: sponsor verlengt contract niet

De BookSpot Literatuurprijs, vorige week nog uitgereikt aan romancier Wessel te Gussinklo en slavist Sjeng Scheijen, stopt. Het contract dat de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie had gesloten met boekenwebwinkel BookSpot wordt niet verlengd. Dit bevestigt Jeroen Kans, secretaris van de Stichting.

Enerzijds is het een opvallend besluit. Dit jaar werd voor het eerst de prijs uitgereikt voor zowel fictie als non-fictie, met in totaal een waarde van 100.000 euro (50.000 euro per winnaar). Daarmee was de prijs breder van opzet dan voorheen, in een poging een breder bereik te vinden. Het te spenderen prijzengeld werd daartoe dus verdubbeld. Daarnaast was er standaard een BookSpot Lezersprijs ter waarde van 10.000 euro. Die ging dit jaar naar Peter Buwalda.

Tegelijkertijd viel te verwachten dat het contract niet zou worden verlengd: zelden werd een literaire prijs zo anoniem uitgereikt als dit jaar. Toen de prijs nog AKO Literatuurprijs heette, vond de uitreiking steevast plaats tijdens een live-uitzending van tv-programma Nieuwsuur, en maakte de jury een maand eerder ook de shortlist tijdens Nieuwsuur bekend. Maar de sponsor had in eerder jaren de aandacht voor de prijs verlegd naar RTL, en dat bleek geen succes: de Lezersprijs werd nog wel tijdens het tv-programma RTL 5 Uur live bekendgemaakt, maar voor de winnaars van de twee hoofdprijzen was geen aandacht meer bij RTL 5 uur Live of Koffietijd.

Online boekwinkel

Het profiel van de prijs veranderde de laatste jaren sinds BookSpot, onderdeel van het media- en marketingbedrijf Novamedia, het geld ervoor beschikbaar stelde. De jury werd op verzoek van de sponsor uitgebreid met boekverkopers, waar voorheen de jury bestond uit louter vakrecensenten. Maar het idee een ander publiek te bereiken door de aandachtspijlen te richten op RTL, is mislukt.

Marlou Groot, hoofd leesplezier van BookSpot, laat weten dat het geld er domweg niet meer is. „Onze financiële problemen zijn niet groter dan bij andere partijen binnen de boekensector. We hebben ervoor gekozen het contract niet te verlengen om de schaarse middelen die we hebben op een andere manier in te kunnen zetten”.

De boekenwebwinkel BookSpot blijft volgens Groot nog wel bestaan, maar ook daarvoor is het lastig het juiste bereik te vinden. Eerder was BookSpot al gestopt met sponsoring van de BookSpot Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek.

Dat het prijzengeld uitgerekend dit jaar werd verdubbeld, terwijl verlenging van het contract er niet in zit, maakt het lastiger om een nieuwe partner te vinden om de jaarlijkse literatuurprijs – de belangrijkste boekenprijs naast de Libris Literatuurprijs – uit te reiken.

Volgens Jeroen Kans is de stichting over voortzetting van de prijs met verschillende partijen in gesprek. Of de prijs voor literaire non-fictie ook behouden blijft, is nog onduidelijk.