Financier Groep de Mos óók verdachte in groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken

Zakenman Atilla Akyol, die Richard de Mos als wethouder van de gemeente Den Haag zou hebben omgekocht om een nachtvergunning te krijgen voor zijn zalencentrum, was verdachte in een groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken.

Dat staat in informatie die de politie Haaglanden in mei 2019, voorafgaand aan de vergunningverlening, aan de gemeente Den Haag verstrekt heeft. De politie had geen bezwaar tegen het afgeven van de vergunning aan zalencentrum Opera, maar informeerde de gemeente wel over de antecedenten van eigenaar Akyol.

De nieuwe feiten bleken maandagochtend tijdens een zitting van de bezwarencommissie van de gemeente, waarin omwonenden van zalencentrum Opera gehoord zijn. Zij vechten de verleende vergunningen aan.

De Turks-Nederlandse horecaman Akyol, die geen bezwaar heeft dat zijn naam voluit genoemd wordt, is een van de financiers van Groep de Mos/Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos. Bij de raadsverkiezingen in 2018 stond Akyol op de kandidatenlijst.

Onderzoek Korenbloem

Het Openbaar Ministerie deed in april 2018 invallen in Turkse horecazaken in Den Haag in het kader van het onderzoek ‘Korenbloem’. Daarbij werd een illegaal goknetwerk blootgelegd. Vanuit een hoofdkantoor in de stad werden gokcomputers geleverd aan ondernemers, waarmee klanten illegaal op sportwedstrijden gokten.

Enkele verdachten in het onderzoek-Korenbloem zijn in september dit jaar tot geld- en taakstraffen veroordeeld. De hoofdverdachten staan komende maand terecht. Akyol wil zelf niet reageren.

Lees ook: Hoe Richard de Mos het mes aan drie kanten liet snijden

Uit onderzoek van NRC blijkt dat Akyol ook in het bezit was van een vuurwapen met munitie. Tijdens het corruptieonderzoek rond De Mos werd het wapen, bij een doorzoeking van zijn woning op 1 oktober, gevonden door de rijksrecherche.