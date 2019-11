Pr-offensief op de BBC ontploft in het gezicht van prins Andrew

De Britse prins Andrew, zoon van koningin Elizabeth II, zal na zijn interview met BBC-actualiteitenrubriek Newsnight de geschiedenisboeken ingaan als een royal met haperend geheugen en rampzalig beoordelingsvermogen. En waarschijnlijk vindt een groot deel van de onderdanen de prins na het rampzalige interview ongeloofwaardig.

Andrew (59) kon zich niet feitelijk verdedigen tegen de beschuldiging dat hij in 2001 meerdere keren seks had met een meisje (17) dat in de greep was van de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein. In 2008 werd Epstein veroordeeld voor het uitlokken van prostitutie met een minderjarige en in juli dit jaar werd hij weer gestraft, onder meer voor mensenhandel. Volgens de autoriteiten in de VS pleegde hij daarna in zijn cel zelfmoord.

In het gesprek met Emily Maitlis, de scherpste interviewer van de BBC, schutterde Andrew een uur lang. De prins gaf toe dat hij met Epstein mee had gevlogen op de Lolita Express, zijn privévliegtuig, en meerdere keren bij hem te gast was, ook na zijn eerste veroordeling. Andrew zei dat hij zich nooit had afgevraagd waarom er zoveel jonge vrouwen rondliepen in Epsteins huizen.

Virginia Roberts zegt dat zij na een feestje in Londen in 2001 de opdracht kreeg seks met de prins te hebben. Andrew ontkent. Zo zegt Roberts dat Andrew zweette. Dat kan volgens de prins niet omdat hij tijdens de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gehad en daardoor jarenlang niet kon transpireren.

De datum die Roberts noemt kan niet kloppen, beweert Andrew. Die avond vergezelde hij zijn toen 13-jarige dochter Beatrice naar een kinderfeestje bij Pizza Express. Dat hem dat wel bijstaat, komt volgens hem doordat een uitstapje naar een doodgewoon restaurant voor hem „uiterst ongewoon” was.

Andrew zegt dat hij Roberts niet kent. Een man kan volgens hem geen seks hebben „zonder enige vorm van actief handelen”. Dat zou hij niet zomaar vergeten, denkt hij. Die uitspraak leidde tot ophef: als een man tijdens seks actief handelt, doet zijn vrouwelijke bedgenoot dan niks meer dan passief ontvangen?