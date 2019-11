Adriaan van Dis schrijft ‘positief’ prentenboekje over ADHD: ‘Adje doet heel druk’

Adje kan sinaasappelschillen laten dansen. Adje is namelijk slangenbezweerder bij het circus. Maar evengoed is hij dj, en niet veel later een ijsbeer en soms ook een boom, maar dat laatste niet zo vaak, want Adje doet heel druk. Zo luidt de titel van een nieuw Gouden Boekje dat Adriaan van Dis schreef, dat 20 november verschijnt. Het hoeft niet nadrukkelijk te worden gemeld, maar het is strikt autobiografisch, aldus de schrijver. „Ik werd als kind vaak in de hoek gezet en moest altijd vooraan komen zitten. En soms ging ik gewoon op de grond liggen. Toen ik dat een keer aan iemand vertelde, zei hij: ‘Adje doet heel druk’. Ik vond dat zo leuk dat ik me voornam die een keer te gebruiken”, zegt hij door de telefoon.

‘Stuiterbil’ met rijke fantasie

Het boekje vertelt een positief verhaal over ADHD, zoals de aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis heet. Tegenwoordig wordt het gezien als een ‘stoornis’ waar therapie of anders wel flink wat pillen tegenaan gegooid moeten worden, maar het verhaal van Van Dis – rijk geïllustreerd door Lotte Klaver – gaat meer over kinderen met een rijke fantasie, en de wens die te uiten. Adje kan niet stil blijven zitten omdat hij nu eenmaal een ‘stuiterbil’ heeft waardoor hij opeens een hond wordt die de puree van de grond likt, of de onzichtbare Hulk is waar alle kinderen met ontzag naar kijken.

„Natuurlijk is het positief over ADHD – vroeger heette dat gewoon ‘druk’. Laat kinderen toch lekker uit het raam kijken. Het is het enige moment in je leven dat je het middelpunt van de aarde bent. Het kan best zijn dat kinderen met ADHD soms als ettertjes worden gezien, en misschien was ik dat ook wel vroeger. Ik ben trouwens nog steeds heel druk.”

Omslag van Gouden Boekje ‘Adje doet heel druk’ van Adriaan van Dis en Lotte Klaver

Hard op zoek naar erkenning

Opvallend genoeg is Adje niet alleen druk en gezegend met een rijke fantasie, maar dagdroomt hij ook over hoe de mensen voor hem in de rij staan. „Ze klappen. Hij buigt. Zijn naam staat geschreven in duizend lampjes”, staat in het boekje. Dat roept automatisch de vraag op of Adje soms erg hard zoekt naar erkenning. „Dat is met de hamer de spijker op de kop”, aldus Van Dis.

Het boekje is niet alleen voor kinderen, Van Dis heeft ook nog een tip voor volwassenen. In het verhaal staat Adje onder de douche: ‘Hij knijpt een halve fles shampoo uit. Zeept hoofd en huid. Laat het schuimen en witte bellen onder zijn oksels trompetteren.’ Dat is iets wat Van Dis iedereen kan aanraden. „Het klinkt misschien wat onsmakelijk, maar probeer maar eens met zeepbellen onder je oksel muziek te maken. Klinkt fantastisch.”

Adriaan van Dis: Adje doet heel druk. Met illustraties van Lotte Klaver. Een luxe Gouden boekje. Rubinstein, 28 blz. € 7,99 ligt 20 november in de winkel.