Twee jaar cel voor vergokken donaties Stichting DroomWens

De directeur van Stichting DroomWens is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, omdat hij geld heeft vergokt dat was gedoneerd aan zijn stichting. Dat meldt het AD maandag. De 61-jarige Koos van G. heeft voor bijna 900.000 euro aan donaties verduisterd en gestolen. Volgens de rechter maakte hij „op grove wijze misbruik van het vertrouwen van donateurs”.

Van G. was zowel directeur als penningmeester van stichting DroomWens. Deze organisatie zamelde geld in om een wens te laten uitkomen van kwetsbare kinderen. Het ging onder meer om zieke kinderen, slachtoffers van mishandeling en misbruik en kinderen die één of beide ouders hebben verloren. Het overgrote deel van het geld dat binnenkwam, gaf Van G. echter uit in casino’s. Ook kocht hij van de donaties kaarten voor wedstrijden van de Rotterdamse voetbalclub Excelsior.

Volgens de rechtbank heeft Van G. uiteindelijk maar 10.000 euro uitgegeven aan het vervullen van wensen van kinderen, zoals een dagje naar de Efteling of het Dolfinarium. Naast zijn celstraf mag hij voorlopig niet betrokken zijn bij goede doelen.