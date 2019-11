Trump zegt misschien wel te willen getuigen in impeachmentonderzoek

De Amerikaanse president Donald Trump zegt bereid te zijn eventueel een getuigenis af te leggen in het impeachmentonderzoek tegen hem. Hij ziet er wel wat in bij te dragen, liet hij maandag op Twitter weten, zelfs al heeft hij naar eigen „niets misdaan” en wil hij niet bijdragen aan de Democratische „hoax” die het onderzoek volgens hem is. De Democraten die het onderzoek naar Trump leiden, hebben hem overigens nog niet opgeroepen als getuige.

Trump reageerde met zijn tweets op een suggestie die de Democratische leider Nancy Pelosi zondag deed in actualiteitenprogramma Face the Nation. Zij nodigde hem uit om zichzelf nader te verklaren en te verdedigen tegen de beschuldiging dat hij zijn positie als president zou hebben misbruikt om zijn politieke rivalen te schaden.

Vorige week woensdag begonnen in het Huis van Afgevaardigden de openbare verhoren in het impeachtmentonderzoek. Het onderzoek werd ingesteld toen bekend werd dat Trump in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky had aangedrongen op een onderzoek naar de activiteiten van zijn Democratische rivaal Joe Biden. De vraag is of dit door Trump als voorwaarde werd gesteld voor Amerikaanse militaire steun. Volgens Trump heeft het onderzoek tegen hem de Republikeinen verenigd.