Tien jaar gevangenisstraf voor man die Wilders met dood bedreigde

De 27-jarige Pakistaan die Geert Wilders vorig jaar met de dood heeft bedreigd moet tien jaar de gevangenis in. Junaid I. werd maandag schuldig bevonden aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk. De man wilde de PVV-leider „naar de hel sturen” om diens cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist.

Junaid I. kwam augustus vorig jaar volgens de rechter van Parijs naar Nederland „om Wilders te vermoorden”. Hij plaatste een video op Facebook waarin werd gedreigd met een aanslag op Wilders of de Tweede Kamer. Ook riep hij anderen om hem daarbij te helpen. I. werd een dag na het plaatsen van de video aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. I. zelf stelde dat hij alleen maar in Nederland was om te demonstreren.

De rechter baseert zich naast de video ook op meerdere gesprekken op WhatsApp en Facebook, waarin I. zei Wilders te willen vermoorden.

Als I. daadwerkelijk een aanslag had gepleegd, zou dit volgens de rechter „ontwrichting hebben betekend van de fundamentele politiek” in Nederland. Onder meer door de ernst van de feiten en de kans op herhaling pakt de straf hoger uit dan de eis van zes jaar. I. heeft volgens de rechter nog altijd het doel om Wilders te vermoorden. Ook zei de Pakistaan dat de rechtszaak hem in zijn thuisland „een positief imago” heeft gegeven.

