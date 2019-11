Stap voor stap geef je elk geheim van je lichaam weg

Jouw lijf is belangrijk, voor verzekeraars en voor techbedrijven. Deze maand startte de Nederlandse verzekeraar a.s.r. met Vitality: een bewegingsprogramma waarmee je geld terug kunt terugkrijgen op de premie van je aanvullende gezondheidsverzekering. Actieve klanten krijgen een cashback, een cadeaubon of een vergoeding voor hun fitnesstracker.

Het idee achter Vitality is dat beloningen op korte termijn je motiveren om te bewegen – dat werkt beter dan zoiets ongrijpbaars als een langere levensverwachting.

Het aantal stappen dat je zet is geen garantie voor een gezond leven: stappentellers, zeker die van je telefoon, zijn nogal onbetrouwbaar. Wie weet bind je je fitnesstracker vast aan de hond om extra punten te verdienen. Zelfs de meest fanatieke sporters kunnen ziek worden of geblesseerd raken en die obsessie met 10.000 verplichte stappen per dag is ongefundeerd.

A.s.r. benadrukt dat Vitality preventief werkt en ook voor ongezonde mensen haalbare doelen stelt. Maar over de hele linie trekt zo’n beloningsprogramma vooral mensen die willen bewegen en een gezondere levensstijl hebben. Het is dus ook een manier om klanten te segmenteren – zoals autoverzekeraars proberen de verstandige bestuurders te scheiden van de brokkenmakers, via rijstijltrackers.

Het Vitality-programma komt van Discovery, een Zuid-Afrikaanse verzekeraar die in 1997 met Vitality begon en uitbreidde naar ruim twintig landen. In Zuid-Afrika gaat Vitality veel en veel verder. Je krijgt er bonuspunten voor een uitstrijkje of een hiv-test en je voeding wordt gecontroleerd via de rekening van de supermarkt. Met gezonde artikelen krijg je bonuspunten, ongezonde spullen kosten je punten.

De verzekeraar wil je niet alleen zien zweten, maar ook zien eten. Tip van kenners: wie toch wil zondigen maar geen Vitality-punten wil verliezen, rekent bij de kassa de chips en de cola apart af – contant.

Het Nederlandse Vitality-programma geeft je 15.000 punten voor een gezondheidscheck, inclusief BMI- en glucosemeting. A.s.r. zal de gezondheidsgegevens opslaan in een aparte BV, belooft de data te anonimiseren en te verwijderen zodra je opstapt.

Maar hoeveel data wil je kwijt? Wie elke stap deelt, heeft minder speelruimte om onbespied door het leven te gaan. Anonimiteit wordt een optie voor mensen die zich kunnen veroorloven om het volle pond te betalen.

Niet dat er te ontsnappen valt aan de klopjacht die de techsector op onze lichamen opent. Google slaat de medische data van vijftig miljoen Amerikanen op. Ook koopt Google FitBit en daarmee een gemeenschap van 28 miljoen mensen die bewegingspatronen, hartslag en slaapgewoonten met een FitBit registreren. Die data worden niet gebruikt voor advertenties, zegt Google. Wat er wel mee gebeurt, is minder duidelijk.

Apple gebruikt Apple Watches nu voor grootschalig medisch onderzoek: een nieuwe Research App verzamelt gegevens over gehoorschade, hartslag en menopauze. En de smartwatch kan straks, dankzij een uitvinding van Amazon, je emoties uitlezen. Zo geven we, stapje voor stapje, elk geheim van ons lichaam weg.

Marc Hijink schrijft over technologie