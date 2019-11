Rusland geeft in beslag genomen Oekraïense schepen terug

Rusland stuurt drie Oekraïense marineschepen terug naar Oekraïne. Dat meldde het Russische persbureau TASS maandagochtend en wordt bevestigd door zowel het Oekraïense als Russische ministerie van Defensie. Volgens de Russen vindt de overdracht maandag plaats. Waar dat gebeurt en waar de schepen naartoe worden gebracht, is niet bekend. Kiev houdt het op een haven „op het vasteland van Oekraïne”.

De Nikopol, Berdiansk en Jani Kapoe werden in november vorig jaar geënterd in Straat van Kertsj nadat ze volgens Rusland „illegaal de grens overstaken” naar de Zee van Azov. Daarbij werden de schepen door de Russische marine beschoten en werden 24 Oekraïense opvarenden gevangengenomen. Drie van hen raakten gewond. In navolging van dat incident legde Oekraïne deze zomer een Russische tanker aan de ketting.

De inbeslagname van de drie Oekraïense schepen was in november vorig jaar de laatste in een reeks incidenten tussen de twee landen in de Zee van Azov. Die zeestraat scheidt het Russische vasteland van De Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.

De 24 opvarenden die vorig jaar door Rusland werden opgesloten, zijn al vrij. Zij waren in september inzet van een grootschalige gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne.