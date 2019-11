Rechter zet streep door maskerverbod Hongkong

Het verbod op gezichtsbedekking in Hongkong wordt geschrapt. De vorige maand ingevoerde maatregel is in strijd met de grondwet, oordeelde het hooggerechtshof in de stad maandag, melden internationale persbureaus. „De beperkingen die het verbod op fundamentele rechten legt, gaan verder dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is.”

De hoogste bestuurder Carrie Lam van Hongkong voerde het verbod vorige maand in omdat de protesten die al maanden tegen haar regering worden gehouden voor „zeer ernstig gevaar” zorgden. Alleen deze maand al zijn volgens de Engelstalig-Chinese krant South China Morning Post een kleine 370 mensen aangehouden op grond van het verbod.

Koloniale wet

Maskers waren voor veel demonstranten een dankbaar middel om hun identiteit te verhullen voor de politie of de vele beveiligingscamera’s in Hongkong. Het verbod is al sinds de invoer omstreden. Lam beriep zich op een wet die stamt uit de tijd dat Hongkong een kolonie was van het Verenigd Koninkrijk en die het bestuur van de stad verstrekkende bevoegdheden geeft in het geval van een noodsituatie. De laatste keer dat een bestuurder van Hongkong die wet toepaste, was in 1967.

Er zijn sinds de start van de volkswoede meer dan 4.000 mensen aangehouden. De meesten van hen studenten. Enkele honderden van hen hebben zich verschanst in de Polytechnische Universiteit van Hongkong, waar zondagnacht en maandagochtend stevig werd gevochten met de politie. De benzinebommen van de demonstranten worden door ordetroepen beantwoord met traangas en rubberen kogels.

Belegering

De politie heeft demonstranten gedreigd met scherp te zullen schieten wanneer zij zich niet overgeven. Maandagochtend was het grootste gedeelte van de campus nog in handen van de demonstranten. Het complex is volledig omsingeld door de politie in Hongkong. De toevoer van voedsel en water wordt tegen gehouden. Het is onduidelijk hoeveel mensen bij de campus zijn gearresteerd dan wel ontsnapt.

Deze maand kwamen bij de protesten, die in juni begonnen uit woede om een uitleveringswet, twee mensen om het leven. De inleveringswet is formeel ingetrokken door Lam maar de demonstraties concentreren zich inmiddels op haar aftreden en meer directe democratie in Hongkong. De stad is een speciale administratieve regio van de Chinese Volksrepubliek en kiest het eigen bestuur niet.