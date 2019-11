Onderzoek naar steeds verder oplopende wachttijden asielzoekers

Er komt een extern onderzoek naar de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die ontstonden als gevolg van de bezuinigingen in 2017 en lopen nog altijd op. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) maandag aan de Tweede Kamer. De IND betaalt nu jaarlijks miljoenen euro’s aan schadevergoedingen.

Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uitzetten. Maar zij doen een beroep op uitstel om gezondheidsredenen, ook als ze niet heel ziek zijn.

Door de oplopende wachttijden moeten asielzoekers langer in een opvangcentrum blijven voordat ze weten of ze in Nederland kunnen blijven. Vooralasielzoekers die een reële kans maken op asiel, bijvoorbeeld mensen uit oorlogsgebieden, blijken gedupeerd te worden door de situatie. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning en daar langer dan gebruikelijk op moeten wachten, krijgen het komend half jaar prioriteit in de procedure.

Broekers-Knol schrijft dat bij de bezuinigingen in 2017 „onvoldoende rekening is gehouden met de bestaande werkvoorraad”. Er is volgens de staatssecretaris te snel gekort op personeel, terwijl de asielinstroom in die periode juist toenam. Mede daarom heeft ze opdracht gegeven voor eind volgend jaar nog eens 300 mensen in vaste dienst aan te nemen bij de IND. Sinds het ontstaan van de problemen vorig jaar nam de IND in totaal al 350 mensen aan.

Financieel risico

De wachttijden, die naar verwachting verder zullen oplopen, zorgen voor „een financieel risico” voor de overheid. Als de wettelijke beslistermijn wordt overschreden, kunnen asielzoekers naar de rechter stappen voor een schadevergoeding. De IND schat dat de overheid hierdoor dit jaar zeker 5,5 miljoen euro aan dwangsommen kwijt. Dit bedrag loopt volgend jaar op tot naar schatting 17 miljoen euro.

De staatssecretaris gaat er vanuit dat de achterstand uiterlijk in 2021 grootdeels is weggewerkt en dat nieuwe aanvragen tegen die tijd weer binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgedaan.