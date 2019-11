Nieuwe richtlijn spaart tot honderdduizenden proefdieren per jaar

Dankzij een nieuwe richtlijn voor het onderzoek naar de veiligheid van medicijnen voor tijdens de zwangerschap zijn jaarlijks wereldwijd mogelijk 300.000 tot 400.000 minder proefdieren nodig. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maandag. De instantie heeft meegewerkt aan de richtlijn, die is opgesteld door registratieautoriteiten en farmaceuten.

De nieuwe richtlijn spaart dierenlevens doordat proefdieren pas later in het traject aan bod komen. Medicijnenonderzoek verloopt in vier fases. Tot nu toe worden al dieren ingezet voor fases 1 en 2, maar volgens de nieuwe regels hoeft dat pas op grote schaal in fase 3. Tegen die tijd is volgens het CBG al ongeveer driekwart van de middelen afgevallen. Ook kan meer gebruik gemaakt worden van onderzoek in vitro, ofwel op gekweekte cellen. Als een middel daarbij al onveilig blijkt, valt het nieuwe medicijn meteen af.

Aanpassingen in de richtlijnen voor de beoordeling van veiligheid van geneesmiddelen zijn zeldzaam, zegt het CBG. De vorige aanpassing stamt van 25 jaar geleden. Aan de aanpassingen waar nu naar wordt gekeken is volgens de autoriteit dan ook jaren gewerkt. De nieuwe richtlijn wordt deze week op een internationale bijeenkomst van de International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) besproken.